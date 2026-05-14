Mersin’deki fabrika yangınında korkunç ölüm! İşçi 20 metre yükseklikten düşerek can verdi: Patlama anı güvenlik kamerasında

Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi'nde bulunan yağlı tohum işleme ve biyodizel üretim tesisinin yakıt tankında, dün saat 14.30 sıralarında yangın çıkmıştı.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINMIŞTI
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edilerek yangın kontrol altına alınmıştı.
YÜKSEKTEN DÜŞEN İŞÇİNİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Üretim tesisinde işçi Süleyman Güner'in (47) 20 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetmesine neden olan tanktaki patlama anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, tankın patlaması ve Güner'in savrularak düştüğü anlar yer aldı.
1 ÖLÜ, 2 AĞIR YARALI
İşçilerden Ömer Faruk Doğan (30) da yangın sırasında elinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese sevk edilen sağlık ekipleri, Güner ve Doğan'ı ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Ancak Güner, kurtarılamadı. Süleyman Güner'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.