Haberler Yaşam Haberleri Mersin'deki fabrika yangınında korkunç ölüm! İşçi 20 metre yükseklikten düşerek can verdi: Patlama anı güvenlik kamerasında
Giriş Tarihi: 14.05.2026 15:06 Son Güncelleme: 14.05.2026 15:29

Mersin'deki fabrika yangınında korkunç ölüm! İşçi 20 metre yükseklikten düşerek can verdi: Patlama anı güvenlik kamerasında

Mersin'de yağlı tohum işleme ve biyodizel üretim tesisinde dün yangın çıkmıştı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, Mersin Valiliği olayda 1 kişinin hayatını kaybettiğini 2 kişinin ise ağır yaralandığını açıklamıştı. Üretim tesisinde işçi Süleyman Güner'in (47) 20 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetmesine neden olan tanktaki patlama anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, tankın patlaması ve Güner'in savrularak düştüğü anlar yer aldı.

DHA Yaşam
Mersin’deki fabrika yangınında korkunç ölüm! İşçi 20 metre yükseklikten düşerek can verdi: Patlama anı güvenlik kamerasında
  • ABONE OL

Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi'nde bulunan yağlı tohum işleme ve biyodizel üretim tesisinin yakıt tankında, dün saat 14.30 sıralarında yangın çıkmıştı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINMIŞTI

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edilerek yangın kontrol altına alınmıştı.

Mersin'de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada | Video

YÜKSEKTEN DÜŞEN İŞÇİNİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Üretim tesisinde işçi Süleyman Güner'in (47) 20 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetmesine neden olan tanktaki patlama anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, tankın patlaması ve Güner'in savrularak düştüğü anlar yer aldı.

1 ÖLÜ, 2 AĞIR YARALI

İşçilerden Ömer Faruk Doğan (30) da yangın sırasında elinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese sevk edilen sağlık ekipleri, Güner ve Doğan'ı ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Ancak Güner, kurtarılamadı. Süleyman Güner'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#MERSİN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Mersin'deki fabrika yangınında korkunç ölüm! İşçi 20 metre yükseklikten düşerek can verdi: Patlama anı güvenlik kamerasında
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA