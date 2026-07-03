Mersin’deki feci kazada 4 kuzen hayatını kaybetmişti! Sürücünün savunması pes dedirtti: “Yayalara çarptığımı hatırlamıyorum”

149 KİLOMETRE HIZLA ÇARPTI

Kazayla ilgili hazırlanan kusur raporunda; sürücü Melis Kuş'un 'asli kusurlu' olduğu, yaya geçidinin devamı niteliğinde refüjde bekleyen yayaların 'kusursuz' oldukları belirtildi. Ayrıca raporda; sürücü Kuş'un 50 kilometre/saat hız sınırı olan kara yolunda gece vakti aracını yolun durumuna ve hız sınırlarına uygun şekilde kullanması gerekirken buna riayet etmeyerek, tedbirsizce ve belirlenen hız sınırının çok üzerinde yaklaşık 149 kilometre/saat hızla kullanarak olayın meydana geldiği ışıklı kavşağa giriş yaptığı sırada, kaldırımın köşesine, ışık direğine ve yayalara çarparak ölümlerine ve yaralanmalara neden olduğu kaydedildi.