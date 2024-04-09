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Giriş Tarihi: 9.4.2024 19:58 Son Güncelleme: 9.4.2024 20:07

Mersin'deki korkunç cinayette ağabey ve amcaoğluna tutuklama

Mersin'de hamile kadının öldürülmesine ilişkin ağabeyi ve amcaoğlu tutuklandı

Neslihan ÖZBOZKURT
Mersin’deki korkunç cinayette ağabey ve amcaoğluna tutuklama

Mersin'in Tarsus ilçesinde, hamile kadının sokakta önü kesilerek başından silahla vurulmasına ilişkin gözaltına alınan kadının ağabeyi ve amcaoğlu tutuklandı.

Bahçe Mahallesi'nde dün Besra Kırmızı'nın (20) aile sağlığı merkezinden çıktıktan sonra silahla başından vurularak öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında polis ekipleri, genç kadını vurduğu belirlenen ağabeyi U.B'yi ve ona yardım ettiği öğrenilen amcasının oğlu Y.B'yi yakaladı.

Şüpheliler, Tarsus Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kırmızı'nın ağabeyi ve kuzeni, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Cinayetin, Besra Kırmızı'nın "kaçarak evlenmesi" nedeniyle işlendiği ileri sürüldü.

Tarsus ilçesinde aile sağlığı merkezinden çıktıktan sonra sokakta 2 kişi tarafından önü kesilen Besra Kırmızı, silahla başından vurulmuştu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, hamile olan kadının yaşamını yitirdiğini belirlemişti.

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Mersin'deki korkunç cinayette ağabey ve amcaoğluna tutuklama
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