Haberler Yaşam Haberleri Mersin'deki vahşette acı veda: Metin Öztürk'ün öldürdüğü 6 kişi toprağa verildi!
Giriş Tarihi: 19.05.2026 12:42

Mersin'deki vahşette acı veda: Metin Öztürk'ün öldürdüğü 6 kişi toprağa verildi!

Mersin Tarsus'taki silahlı vahşet Türkiye'nin gündeminde ilk sırada yer aldı. 37 yaşındaki Metin Öztürk, farklı noktalarda düzenlediği saldırılarda eski eşi Arzu Özden'in de aralarında olduğu 6 kişiyi öldürdü 8 kişiyi de yaraladı. Korkunç saldırıda hayatını kaybedenler toprağa verilirken, yakınları gözyaşlarına boğuldu.

DHA Yaşam
Mersin’deki vahşette acı veda: Metin Öztürk’ün öldürdüğü 6 kişi toprağa verildi!
  • ABONE OL

Tarsus'ta Metin Öztürk tarafından öldürülen eski eşi Arzu Özden, Sabri Pan, Ahmet Ercan Can, Abdullah Koca, Yusuf Oktay ve Gökay Sefiloğlu'nu cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. 5 kişinin cenazesi Tarsus Şehir Mezarlığı'na getirilirken, TIR şoförü Gökay Sefiloğlu'nun cenazesi ise memleketi Niğde'ye gönderildi.

TOPRAĞA VERİLDİLER

Mezarlıktaki cenazeye Mersin Valisi Atilla Toros, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Adana ve Mersin milletvekilleri, ölenlerin aileleri ve vatandaşlar katıldı. Tabutları yan yana konulan 5 kişi için Tarsus Müftüsü Murat Akçay, ayrı ayrı cenaze namazı kıldırdı. Namazın ardından Arzu Özden, Sabri Pan, Ahmet Ercan Can, Abdullah Koca ve Yusuf Oktay'ın cenazeleri götürüldükleri köylerinde toprağa verildi.

Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.
Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#MERSİN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Mersin'deki vahşette acı veda: Metin Öztürk'ün öldürdüğü 6 kişi toprağa verildi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA