Mertek Ne Demek? Mimaride Mertek Nedir, Ne İşe Yarar?

Tasarlama, yeniden oluşturma ve ortaya koyma olarak bilinen mimari; bina ve yapıların düzenli ve planlı bir biçimde ortaya koyulmasını sağlamaktadır. Yeni yapılar ortaya koyulurken mimaride farklı süreçlerin yanında farklı teknik, yöntemler ve malzemeler kullanılmaktadır. Bu yöntem, teknik ve malzemelerin yanında mertek de kullanılmaktadır. Konu bağlamında bağlamda mertek nedir ve anlam olarak mertek ne demek ele alınırken tam olarak ne işe yarar konusu da önemlidir.

Mertek Ne Demek?

Daha çok mimari alanında kullanılan mertekler, bina çatılarında çatı kaplamlarını taşıyıp belirli aralıklar ile binanın çatı eğiminde atılan ve en az 5x10 cm ölçülerinde olan ahşap taşıyıcılar olarak kullanılmaktadır. Mimaride yapılan bir çalışma ile mertek komutuna göre mertek çatı detayı oluşturulmaktadır. Mertek mimaride bu anlamlara gelir ve bir teknik olarak kullanılırken mertek; mimari yapıda kullanılan, dört köşe ya da yuvarlak, uzun ve de kalınca bir ağaçtır.

Mimaride Mertek Nedir ve Ne İşe Yarar?

Mimaride çatı, binayı ya da yapıyı rahat bir atmosfer ile ayıran ve de sınırlayan bir yapı elemanıdır. Binada çatı, mimari bütünlüğün sağlanmasında en önemli ana elemanlardan biri olup, yapının üzerini örttüğü binadan kesinlikle soyutlanmamalıdır. Çatıda dünyanın farklı iklim ve de coğrafi bölgelerine bakıldığı zaman çatıların tür ve çeşidini belirleyen iklimsel, kültürel özellik ve de malzeme olanaklarına göre önemli farklılıklar gösterdiği görülmektedir. İklim ve coğrafyaya değişen çatılar da farklı malzeme ve tekniklere göre yapılmaktadır. Bu çatı çeşit ve tekniklerinden biri de mertektir.

Bitki familyasında dört köşe ya da yuvarlak, uzun ve de kalınca bir ağaç olan mertek; aynı zamanda çatı tür ve çeşitlerinden biri olarak ifade edilmektedir. Çatıda ise mertek, binaların eğimli çatılarında kaplama altı tahtasının üzerine oturan ve aralıklı olarak aşıklara oturan çatı elemanıdır. Bir çatıda sadece merteklerden meydana gelen ahşap malzeme beşik örtüsü çatı olarak nitelendirilir. Beşik örtüsü çatılarda her mertek çiftinin altına bir kiriş konarak üçgen tamamlanmaktadır.