Merve’nin 18 ay sonra cenazesi bulundu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremde yıkılan Sarıgül Melek Hatun Apartmanı'nda enkazdan çıkarılan Merve Ateş depremden 18 ay sonra bulundu. Merve Ateş yıkılan apartmanda annesi Hadiye Ateş ve babası Turgut Ateş ile enkaz altında kalmıştı. Annesinin ve babasının yaşamını yitirmesinin ardından enkazdan çıkarılan Merve Ateş'ten 18 aydır haber alınamıyordu. Ateş'in ablası İlknur Karaca Merve Ateş'in enkazdan çıkarıldıktan sonra hastaneye götürüldüğünü, sağ olduğunu fakat sonrasında kendisinden haber alamadıklarını duyurarak yardım talebinde bulunmuştu.

"DNA'LARDA EŞLEŞMELER VAR"

Hatay Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü yetkilileri, Merve Ateş'in depremden sonra İskenderun Çankaya Mezarlığı'na Merve Ateş ismiyle gömüldüğünü ve Ateş'in ailesine bilgi verildiğini açıkladı: "Merve Ateş'in cenazesi depremin 3 veya 4'üncü günü gömülmüş. Savcı, polis ve olay yeri inceleme ekibi tarafından gömülüyor. DNA eşleşmesi gerçekleştiriliyor. Ailesi 2-3 gün önce cenazesine ulaştı. Devlet konunun üstüne düştüğü için DNA'larda eşleşmeler var. Ardından mezarı açıyorlar, bakıyorlar Merve Ateş'in mezarı."