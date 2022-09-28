Son dakika: Müge Anlı’da gündem olmuştu: 20 yaşındaki Merve’nin katiline rekor ceza!

'VİCDAN AZABI ÇEKİYORUM'

Cüneyt Akyol son söz olarak pişman olduğunu ve vicdan azabı çektiğini söyledi. Aziz Kaya ise suçsuz olduğunu belirterek tahliyesini talep etti. Süleyman Gültekin ise olayla hiçbir suçunun olmadığını belirterek beraatını talep etti. Şikayetçi bölümünde oturan acılı anne Güler Polat ise, "En ağır cezayı almalarını istiyorum. Benim kızım hayatının baharında toprağın altına girdi. Torunum annesiz kaldı. Gün yüzü görmesinler" dedi. Baba Atilla Polat'ta sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep etti.