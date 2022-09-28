Son dakika: Müge Anlı’da gündem olmuştu: 20 yaşındaki Merve’nin katiline rekor ceza!

Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Cüneyt Akyol, Aziz Kaya, Sesli Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile duruşmaya katıldı. Tutuksuz yargılanan Süleyman Gültekin mahkeme salonunda hazır bulunurken diğer tutuksuz yargılanan sanıklar G. H, F.T. ve H. İ. Ş.'yi ise salonda avukatları temsil etti. Anne Güler baba Atilla Polat ise şikayetçi bölümünde avukatları ile birlikte yerini aldı.
MÜTALAASINI TEKRARLADI AÇIKLANDI
Savcı, mütalaasını yenileyerek Cüneyt Akyol'un 'kasten öldürme', sanığın 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından da ayrı ayrı cezalandırılmasını istedi. Diğer tutuklu sanık Aziz Kaya'nın ise suçu gizleme, delilleri yok etme suçlarından cezalandırılmasını istedi. Diğer 4 sanık hakkında ise suçu gizleme, benzeri suçlardan 2 yıldan 4 yıla kadar hapsini talep etti. Mahkeme başkanı sanıklardan son sözlerini söylemelerin istedi.
'VİCDAN AZABI ÇEKİYORUM'
Cüneyt Akyol son söz olarak pişman olduğunu ve vicdan azabı çektiğini söyledi. Aziz Kaya ise suçsuz olduğunu belirterek tahliyesini talep etti. Süleyman Gültekin ise olayla hiçbir suçunun olmadığını belirterek beraatını talep etti. Şikayetçi bölümünde oturan acılı anne Güler Polat ise, "En ağır cezayı almalarını istiyorum. Benim kızım hayatının baharında toprağın altına girdi. Torunum annesiz kaldı. Gün yüzü görmesinler" dedi. Baba Atilla Polat'ta sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep etti.
İNDİRİMSİZ CEZA YAĞDIRDI
Verilen aranın ardından mahkeme kararını açıkladı. 20 yaşındaki Acil Tıp Teknisyeni Mervenur Polat'ın katili Cüneyt Akyol 'cinayetten' ağırlaştırılmış müebbet, 'cinsel saldırı suçundan' 12 yıl ve 'uyuşturucu temin etmekten' ise 5 yıl olmak üzere toplam ağırlaştırılmış müebbet artı 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hiçbir indirim uygulamadı. Aynı davada tutuklu olarak yargılanan diğer sanık Aziz Kaya 'uyuşturucu temin etmek' suçundan 10 yıl tutuksuz olarak yargılanan paketçi Süleyman Gültekin ise 'delilin yerini değiştirmek' suçundan 4 yıl hapse mahkum oldu. Tutuksuz yargılanan sanıklar G.H, F.T. ve H.İ.Ş.'yi ise berat etti. Aldığı ceza karşısında şoka giren Cüneyt Akyol'un nutku tutuldu. SEGBİS salonunda dondu kaldı.
YÜREĞİMİN ATEŞİ BİRAZ SONDU
Kararın ardından gözyaşlarına boğulan anne Güler Polat, "Katilin aldığı ceza ile yüreğimin ateşi biraz olsun söndü. Hep adalete güvendim. Benim kızım hayatımın baharında toparğın altına girdi. O katide cezasını çeksin. Ben torumum İsmail Efe Aksoy'a annesinin öldüğünü bir yıl sonra söyleyebildim" dedi. Baba Atilla Polat ise adaletin tecelli ettiğini kızının kanını yerde kalmadığını söyledi.
OLAY ŞÖYLE OLMUŞTU
Antalya'da 18 Ekim 2020 tarihinde kaybolan Acil Tıp Teknisyeni Mervenur Polat'ın ailesi kaybolduktan 4.5 ay sonra ailesinin Müge Anlı'nın programına başvurdu.
Polis, Mervunur ile en son görülen Cüneyt Akyol'u 7 Mart 2021'de gözaltına aldı. Akyol, sorgusunda Polat'ın cesedinin yerini söyledi. Akyol'un yer göstermesiyle Muratpaşa ilçesinde kendi ailesinin oturduğu apartmanın çatı katında Polat'ın folyoya sarılı cansız bedeni tanınmaz halde bulundu.
Mervenur Polat'ın çürüyen cesedini, erkek kardeşi Kenan Polat tarafından parmağındaki kurdele ile kolunun iç kısmında adının yazılı olduğu, çürüme nedeniyle 'Merve'si silinmiş sadece 'Nur'u kalan dövmeden teşhis etmişti.