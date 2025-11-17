Meryem Boz kimdir, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor? Milli voleybolcu Survivor 2026 kadrosunda!

A Milli Kadın Voleybol Takımı (Filenin Sultanları) ile tarihi başarılara imza atan ve özellikle güçlü smaçlarıyla tanınan Meryem Boz, beklenmedik bir kararla spor salonlarından Survivor adasına transfer oldu. Yarışmanın yapımcısı Acun Ilıcalı'nın duyurusunun ardından Meryem Boz, Survivor 2026'nın en dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi. İşte, Meryem Boz kimdir sorusunun yanıtı: