Meryem Boz kimdir, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor? Milli voleybolcu Survivor 2026 kadrosunda!

A Milli Kadın Voleybol Takımı (Filenin Sultanları) ile tarihi başarılara imza atan ve özellikle güçlü smaçlarıyla tanınan Meryem Boz, beklenmedik bir kararla spor salonlarından Survivor adasına transfer oldu. Yarışmanın yapımcısı Acun Ilıcalı'nın duyurusunun ardından Meryem Boz, Survivor 2026'nın en dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi. İşte, Meryem Boz kimdir sorusunun yanıtı:
3 Şubat 1988, Eskişehir doğumlu Meryem Boz, Sultanlar Ligi profesyonel takımlarından Sarıyer Belediyespor'da pasör çaprazı olarak oynuyor.
1.90 boyundaki milli voleybolcu Filenin Sultanları ile Milletler Ligi ve Avrupa kupalarında pek çok ikincilik ve üçüncülük elde etti.