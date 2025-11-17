Haberler Yaşam Haberleri Meryem Boz kimdir, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor? Milli voleybolcu Survivor 2026 kadrosunda!
Giriş Tarihi: 17.11.2025 13:21

Meryem Boz kimdir, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor? Milli voleybolcu Survivor 2026 kadrosunda!

Türk voleybolunun önemli isimlerinden Meryem Boz, sürpriz bir kararla ekranların en zorlu yarışması olan Survivor 2026 kadrosuna dahil oldu. Voleybolseverler ve Survivor takipçileri, hayatı ve kariyeri konusunda araştırmalara hız kazandırdı.Peki; milli voleybolcu Meryem Boz kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi takımlarda oynadı?

Meryem Boz kimdir, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor? Milli voleybolcu Survivor 2026 kadrosunda!

A Milli Kadın Voleybol Takımı (Filenin Sultanları) ile tarihi başarılara imza atan ve özellikle güçlü smaçlarıyla tanınan Meryem Boz, beklenmedik bir kararla spor salonlarından Survivor adasına transfer oldu. Yarışmanın yapımcısı Acun Ilıcalı'nın duyurusunun ardından Meryem Boz, Survivor 2026'nın en dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi. İşte, Meryem Boz kimdir sorusunun yanıtı:

MERYEM BOZ KİMDİR?

3 Şubat 1988, Eskişehir doğumlu Meryem Boz, Sultanlar Ligi profesyonel takımlarından Sarıyer Belediyespor'da pasör çaprazı olarak oynuyor.

1.90 boyundaki milli voleybolcu Filenin Sultanları ile Milletler Ligi ve Avrupa kupalarında pek çok ikincilik ve üçüncülük elde etti.

Eskişehir DSİ Bentspor bünyesinde yetişen Meryem Boz; İlbank, Atom Trefl Sopot, Fenerbahçe, Halkbank, 3BB Nakornnont, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Nilüfer Belediyespor, Seramiksan, Galatasaray, Aydın Büyükşehir Belediyespor, VakıfBank ve Bahçelievler Belediyespor'da oynadı.

Vakıfbank ve Fenerbahçe'de pek çok şampiyonluk yaşayan Meryem Boz Survivor 2026 yarışmacıları arasında yerini aldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Meryem Boz kimdir, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor? Milli voleybolcu Survivor 2026 kadrosunda!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz