Meryem Suresi 4-5-6. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Meryem Suresi peygamberlerin kıssalarını ve tevhit inancını ele alan bir suredir. Hz. Zekeriya'nın Allah'a samimiyetle yönelerek evlat duasında bulunması ve Hz. Meryem'in hayatı bu surenin ana konularını oluşturur. Özellikle Meryem Suresi 4-5-6. ayet okunuşu ile bu ayetlerin Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı Müslümanlar tarafından incelendiğinde dua etmenin ve teslimiyetin önemi daha derin bir şekilde anlaşılacaktır.

Meryem Suresi 4-5-6. Ayet Arapça Yazılışı

Meryem Suresi 4-5-6. Ayet Okunuşu

Meryem Suresi'nin ana teması, peygamberlerin hayat hikayeleri üzerinden tevhit inancını vurgulamaktır. Hz. Zekeriya'nın duasıyla başlayan sure, Allah'ın rahmetinin sınırsızlığını ve duasına icabet ederek ona bir oğul müjdesi vermesini anlatır. Bu bağlamda Meryem Suresi insanın Allah'a yönelişindeki samimiyet ve inanç gücünü yansıtan mesajlar taşır. Surenin 4-5 ve 6. ayetlerinin okunuşunu ise şu şekildedir;

4. Kale rabbi innı vehenel azmü minnı veştealer ra'sü şeybev ve lem eküm bi düaike rabbi şekıyya

5. Ve innı hıftül mevaliye miv veraı ve kanetimraetı akıran feheb lı mil ledünke veliyya

6. Yerisüni ve yerisü min ali ya'kube vec'alhü rabbi radıyya

Meryem Suresi 4-5-6. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

Kur'an'ın 19. suresi olarak Mekke döneminde indirilmiş olan Meryem Suresi 98 ayetten oluşur. 16. ve 17. cüzlerde yer alan bu sure adını Hz. Meryem'den alır ve peygamberlerin hayatlarından örnekler sunarak Allah'ın kudretini gözler önüne serer. Meryem Suresinin 4-5 ve 6. ayetleri de Hz. Zekeriya'nın dua ederek Allah'tan bir oğul istemesi ve bu duasının kabul edilmesi meselesini detaylandırır. Söz konusu ayetlerin Türkçe Anlamı ve meali şöyledir;

4. O şöyle demişti: "Rabbim! Şüphesiz kemiklerim gevşedi. Saçım sakalım ağardı. Sana yaptığım dualarda (cevapsız bırakılarak) hiç mahrum olmadım."

5 – 6. "Gerçek şu ki ben, benden sonra gelecek akrabalarım (ın isyankâr olmaların)dan korkuyorum. karım ise kısırdır. Bana kendi tarafından; bana ve Yakub hanedanına varis olacak bir çocuk bağışla ve onu hoşnutluğuna ulaşmış bir kimse kıl!"