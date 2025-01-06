Meryem Suresi'ni okumanın birçok fazileti vardır. Bu sureyi okumak, okuyanın Allah'ın rahmetini ve bereketini kazanmasına vesile olur. Ayrıca, kalbe huzur ve sükunet verir, iman ve sabrı güçlendirir. Meryem Suresi, Allah'ın kudretini ve peygamberlerin kıssalarını hatırlatarak, manevi anlamda derin bir etki yaratır. Meryem Suresi 64-65-66. ayet okunuşu Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ise Allah'a imanın önemine vurgu yapar.

Meryem Suresi 64-65-66. Ayet Okunuşu

Meryem Suresi'nin 64-65-66. ayetlerinin nasıl okunduğunu merak edenler işte okunuşları:

64. Ayet: "Ve mâ nenezzelu illâ bi-emri rabbik, lehu mâ beyne eydinâ ve mâ halfenâ ve mâ beyne zâlike ve mâ kâne rabbuke nesiye."

65. Ayet: "Rabbus semâvâti vel ardı ve mâ beynehumâ fa'budhu vastabir li'ibâdetih, hel ta'lemu lehu semiyye."

66. Ayet: "Ve yekûlul insânu e izâ mâ mittu lesevfe uhracu hayyâ."

Bu ayetler, Allah'ın kudretini ve rahmetini vurgulayan önemli mesajlar içerdiklerinden dolayı sık sık okunmaları tavsiye edilir.

Meryem Suresi 64-65-66. Ayet Arapça Yazılışı

Meryem Suresi'nin 64-65-66. ayetlerinin Arapça yazılışları şu şekildedir:



Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i Arapça'dan okumak sevap olduğundan dolayı orijinal metinleri okumak çok daha faziletlidir.

Meryem Suresi 64-65-66. Ayet Türkçe Anlamı

Meryem Suresi'nin 64-65 ve 66. ayetleri, Allah'ın her şeyi bildiğini ve unutmayan bir Rab olduğunu hatırlatır. Ayrıca, insanın ölümden sonra dirileceğini ve Allah'a hesap vereceğini belirtir. Bu mesajlar, iman ve sabır konularında derin bir etki bırakır ve manevi anlamda güçlendirici bir rol oynar. İşte o ayetlerin anlamları:

(64) (Melek dedi ki:) "Biz ancak rabbinin emriyle ineriz. Önümüzde, arkamızda ve bunlar arasında olan her şey O'na aittir. Senin rabbin unutkan değildir."

(65) O göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin rabbidir. Şu halde O'na sabır ve sebatla kulluk et. O'nun adını almaya lâyık başka birini biliyor musun?

(66) Böyle iken o nankör ve inançsız insan: "Ne yani, ben öldükten sonra yeniden diriltilip kabrimden çıkarılacak mıyım?!" der.