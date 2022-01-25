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Giriş Tarihi: 25.1.2022 14:21

Meryem Suresi 96. Ayet - Meryem Suresi 96. Ayeti Okunuşu Ve Anlamı

Meryem Suresi 96. Ayet - Meryem Suresi 96. Ayeti Okunuşu Ve Anlamı

Pek çok kız çocuğuna isim veren ayrıca Hz. İsa’nın annesinin ismi olan Meryem Sûresi; Kur’an-ı Kerim’in en bilinen sûrelerinden bir tanesi olarak karşımıza çıkar. İçerisinde Hz. Meryem’in ile ilgili kıssa bulunması nedeni ile bu ismi alan sûrenin en bilinen ayeti 96. Ayetidir. Halk arasında “Sevgi ayeti” olarak geçen bu ayet, okunduğu zaman sevdiğiniz kişiyle aranızda olan sevgi bağını güçlendirdiği söylenir. Sevgi ayetini okumak ve faydalanmak isteyenler de Meryem Sûresinin 96. ayetinin okunuşunu ve anlamını bilmelidirler.

Meryem Sûresi, Kur'an-ı Kerim'de 19. sırada yer alır. Mekke döneminde inen bu surenin 98 ayeti bulunur. Sûrede ismini Hz. İsa'nın annesi Meryem'den alır. Sûre, Meryem'in; oğlu Hz. İsa'yı nasıl dünyaya getirdiğini anlatır. Sûre içerisinde başlıca; tevhid inancını yerleştirmek maksadı ile bazı peygamberin kıssaları ve kıyamet sahneleri konu edilir.

Meryem Suresi 96. Ayet

Meryem Suresi 96. Ayet Okunuşu

İnne-lleżîne âmenû ve'amilû-ssâlihâti seyec'alu lehumu-rrahmânu vuddâ(n)

Meryem Suresi 96. Ayet Anlamı

İman edip dünya ve âhiret için yararlı işler yapanlara gelince, rahmân onlar için (gönüllerde) bir sevgi yaratacaktır.

Meryem Suresi 96. Ayet Tefsiri

Önceki âyetlerde dünyada Allah'a ortak koşanların fena halleri anlatıldıktan sonra, bu âyette de iman edip iyi davranışta bulunanların güzel halleri anlatılmaktadır. Bu bağlamda Allah, –rahmet ve merhametinin bolluğunu ifade eden rahmân ismini de anarak– kendisine iman eden kulları için bir sevgi yaratacağını, yani onları seveceğini ve diğer kullarına da sevdireceğini, dolayısıyla müminler arasında kardeşlik ve muhabbet duygularını gelişeceğini bildirmektedir. Hz. Peygamber de Allah'ın, bir kulu sevdiğinde onu Cebrâil'e, göklerdeki varlıklara ve yerdeki insanlara sevdireceğini haber vermiştir (Buhârî, "Bed'ü'l-halk", 6, "Edeb", 41). Hadisin farklı rivayetlerinde Allah'ın sevmediği kimseyi de aynı şekilde meleklere ve insanlara sevdirmediği bildirilmektedir (Müsned, II, 413).

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 620-621

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Meryem Suresi 96. Ayet - Meryem Suresi 96. Ayeti Okunuşu Ve Anlamı
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