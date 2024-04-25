Meryem Suresi 96. Ayet Okunuşu - Meryem Suresi’nin 96. Ayeti Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı ve Meali

Meryem Suresi, Hz. Meryem annemizin hayatından kesitler sunarken Müslümanlara da müjdeler veren, onların içlerini ferahlatan surelerden biridir. Bu surenin 96. ayeti ise insanları derinden etkileyen ve mutlu eden ayetlerden biridir. Kalplere serinlik veren Meryem Suresi 96. ayet okunuşu, Türkçe anlamı, tefsiri ve meali yönünden detaylıca incelenmelidir.

Meryem Suresi 96. Ayet Arapça Yazılışı

Meryem Suresi 96. Ayet Türkçe Okunuşu

İnne-lleżîne âmenû ve'amilû-ssâlihâti seyec'alu lehumu-rrahmânu vuddâ(n)

Meryem Suresi 96. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

İnanıp salih ameller işleyenler için Rahmân, (gönüllere) bir sevgi koyacaktır.

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Meryem Suresi 96. Ayet Tefsiri

"Önceki ayetlerde, dünyada Allah'a ortak koşanların olumsuz durumları anlatıldıktan sonra, bu ayette iman eden ve iyi davranışlarda bulunanların olumlu durumları ele alınmaktadır. Bu bağlamda, Allah, rahmet ve merhametinin bolluğunu ifade eden Rahman ismini anarak, kendisine iman eden kulları için bir sevgi oluşturacağını, yani onları seveceğini ve diğer kullarına da sevdireceğini, böylece müminler arasında kardeşlik ve sevgi duygularının gelişeceğini bildirmektedir.

Peygamberimiz (s.a.v.) de Allah'ın, bir kulunu sevdiğinde onu Cebrail'e, göklerdeki varlıklara ve yerdeki insanlara sevdireceğini haber vermiştir (Buhari, "Bed'ü'l-halk", 6, "Edeb", 41). Hadisin çeşitli rivayetlerinde, Allah'ın sevmediği kişiyi de aynı şekilde meleklere ve insanlara sevdirmediği belirtilmektedir (Müsned, II, 413)."