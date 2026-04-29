Meryem’in katilinin cezası onandı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 12 Kasım 2022'de yaşanan olayda Musa Sevim (24), TikTok'tan canlı yayın açtığı iddiasıyla eski sevgilisi 21 yaşındaki Meryem Sevim'i 9 kurşunla öldürdü. Tutuklanan Sevim, 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce "Kadına karşı kasten öldürme", "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" ve "hakaret" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ardından dosya Bölge İstinaf Mahkemesi'ne gönderildi.

Dosyayı inceleyen İstinaf Mahkemesi Musa Sevim'e Diyarbakır 12'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin "Kadına karşı nitelikli kasten öldürme" suçundan verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı. Meryem Sevim'in ailesinin "hakaret" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan verilen 1 yıl 9 ay 15 günlük cezanın az olduğu yönündeki itirazı ise İstinaf Mahkemesi tarafından reddedildi. Mahkeme sanık avukatının "haksız tahrik" talebini de kabul etmedi. Musa Sevim'e "yardım" ettikleri iddiasıyla yargılanan 4 sanığa verilen beraat kararı da İstinaf Mahkemesi'nde onandı.