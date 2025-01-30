Merzifon Havalimanı Nerede? Amasya Merzifon Havaalanı Nereye Yakın, Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Merzifon Havalimanı, stratejik konumu sayesinde birçok il ve ilçeye kolayca ulaşım imkânı sunar. Havalimanı, modern yapısıyla bölgenin havayolu ulaşımını büyük ölçüde kolaylaştırmaktadır. Ulaşım seçeneklerinin çeşitliliği sayesinde, turistler ve yerliler için pratik bir seyahat noktası haline gelmiştir. Merzifon Havalimanı nerede, nereye yakın, yol tarifi ile nasıl gidilir demeden önce, bu pratikliğinin büyük bir avantaj sağladığını belirtebilmekteyiz.

Merzifon Havalimanı Nerede?

Merzifon Havalimanı, resmi adıyla Amasya Merzifon Havalimanı, Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Amasya ilinin Merzifon ilçesinde bulunmaktadır. Türkiye'nin iç hat uçuşlarına hizmet veren havalimanı, hem Amasya hem de çevre illere ulaşım imkanı sunmaktadır.

Amasya Merzifon Havaalanı Nereye Yakın, Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Havalimanı, hem Amasya şehir merkezine hem de Merzifon ilçe merkezine yakın bir konumdadır.

Amasya Şehir Merkezi: Havalimanı, Amasya şehir merkezine yaklaşık 47 kilometre uzaklıktadır.

Havalimanı, Amasya şehir merkezine yaklaşık 47 kilometre uzaklıktadır. Merzifon İlçe Merkezi: Havalimanı, Merzifon ilçe merkezine ise yaklaşık 5 kilometre uzaklıktadır.

Havalimanı, Merzifon ilçe merkezine ise yaklaşık 5 kilometre uzaklıktadır. Çevre İller: Havalimanı, Çorum'a yaklaşık 66 kilometre, Havza'ya yaklaşık 28 kilometre uzaklıktadır.

Amasya Merzifon Havalimanı'na ulaşım için birkaç farklı seçenek bulunmaktadır: