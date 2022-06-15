Haberler Yaşam Haberleri Merzifon Nerede? Merzifon Hangi İlimizdedir, Nereye Bağlı, Nasıl Gidilir?
Giriş Tarihi: 15.6.2022 13:04 Son Güncelleme: 15.6.2022 13:04

Merzifon Nerede? Merzifon Hangi İlimizdedir, Nereye Bağlı, Nasıl Gidilir?

Merzifon Nerede? Merzifon Hangi İlimizdedir, Nereye Bağlı, Nasıl Gidilir?

Merzifon, geçmişi milattan önce 700’lü yıllara dayanan, bakır madenleri ve doğal güzelliklerinin yanı sıra gezilecek pek çok turistik mekâna ev sahipliği yapan bir ilçedir. Bereketli toprakları sayesinde tarımın bol olduğu, birçok ürünün yetiştiği aynı zamanda zengin bakır yataklarına sahip olan Merzifon hangi ilimizdedir? Merzifon’a nasıl gidilir? Bu suallerin yanıtlarını ve daha fazlasını sizler için derleyip hazırladığımız içerikte bulabilirsiniz.

Oldukça eski bir tarihe sahip olan Merzifon toprakları pek çok medeniyete tanıklık etmiştir. Hatta bazı arkeolojik çalışmaların iddialarına göre Merzifon ilçesinin tarihi milattan önce 5000'li yıllara dayanmaktadır. Bahsi geçen tarihi zenginliğinin yanı sıra doğal güzellikleriyle de dikkat çeken Merzifon nereye bağlı? Merzifon nerenin ilçesi? İşte ayrıntılı bilgiler...

Merzifon Nerede, Hangi İlimizdedir Ve Nasıl Gidilir?

Merzifon, Karadeniz Bölgesinde yer alan Amasya ilimize bağlı bir ilçedir. Amasya merkeze yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Merzifon'un güneydoğu bölümü dümdüz bir ovadan meydana gelirken, diğer kısımları ise sık ağaçlı ormanlarla kaplı dik sırtlardan meydana gelmektedir. Merzifon nüfus olarak Amasya ilimizin en kalabalık ilçelerinin başında gelmektedir. Bu ilçede gezilecek tarihi ve turistik mekanlar hayliyle fazla, bunlardan en başında Merzifon'un en büyük camisi olan Mustafa Paşa Camii, 17. Yüzyılda kalma Taşhan, Paşa Hamamı, Merzifon Bedesteni, 2. Murat tarafından yaptırılan Çifte Hamam, Çelebi Sultan Medresesi ve bin yıllık tarihiyle Dobak Camii gelir.

Merzifon'a özel araç ile gidecek olanlar, E80 otoyoluna çıkarak tabelaları takip ederek Merzifon'a ulaşabilirler. Toplu taşıma ile gitmek isteyenler, Merzifon ilçesinde gün boyu halk otobüsleri kullanarak Merzifon'a gidebilirler. Amasya merkez, Suluova, Gümüşhacıköy ve Taşova'dan belirli saatlerde Merzifon'a sefer yapan halk otobüsleri mevcuttur. Hava yoluyla ulaşmak isteyenler oldukça şanslıdır çünkü, Amasya Merzifon Havaalanı Merzifon ilçe merkezine oldukça yakın bir konumdadır.

EN ÇOK OKUNANLAR

Beşiktaş’ta otomobil üzerinde cinsel ilişki rezaletinden oyuncu Zeynep S. ve Ahmet Ertan K. çıktı! İşte ilk ifadeleri
SON DAKİKA: Emekli ve memur zammı için yeni maaş tabloları belli oldu! Fark 2.518 TL'yi buluyor: Enflasyon farkı ve Temmuz zammı ile en düşük emekli-memur maaşı ne kadar olacak?
ASGARİ ÜCRET ZAMMI geliyor! Bakan Bilgin yeşil ışık yaktı: Temmuzda asgari ücrete zam gelecek mi, ne kadar olacak?
SON DAKİKA! 3600 ek gösterge tablosu yenilendi! İşte meslek meslek emekli ikramiyesi ve maaşı hesabı ve güncel tam liste
Emekli zammı ile en düşük maaş hesaplandı! Emekli zammı son dakika açıklama Bakan Vedat Bilgin'den! SSK ve BAĞ KUR ile emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?
Son dakika: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den flaş Türkiye açıklaması
Son Dakika: Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin'den yeni Temmuz zammı ve enflasyon farkı açıklaması!
SON DAKİKA! Fed faiz kararı belli oluyor! Fed toplantısı ne zaman, saat kaçta? Fed kararı ve açıklaması ile 28 yıl sonra bir ilk olabilir
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! Amanoslar'a sızmak isteyen teröristler yakalandı
Survivor eleme adayı kim oldu? Eleme potası netleşiyor! 14 Haziran 2022 dünün Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Merzifon Nerede? Merzifon Hangi İlimizdedir, Nereye Bağlı, Nasıl Gidilir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA