Merzifon Nerede? Merzifon Hangi İlimizdedir, Nereye Bağlı, Nasıl Gidilir?

Oldukça eski bir tarihe sahip olan Merzifon toprakları pek çok medeniyete tanıklık etmiştir. Hatta bazı arkeolojik çalışmaların iddialarına göre Merzifon ilçesinin tarihi milattan önce 5000'li yıllara dayanmaktadır. Bahsi geçen tarihi zenginliğinin yanı sıra doğal güzellikleriyle de dikkat çeken Merzifon nereye bağlı? Merzifon nerenin ilçesi? İşte ayrıntılı bilgiler...

Merzifon Nerede, Hangi İlimizdedir Ve Nasıl Gidilir?

Merzifon, Karadeniz Bölgesinde yer alan Amasya ilimize bağlı bir ilçedir. Amasya merkeze yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Merzifon'un güneydoğu bölümü dümdüz bir ovadan meydana gelirken, diğer kısımları ise sık ağaçlı ormanlarla kaplı dik sırtlardan meydana gelmektedir. Merzifon nüfus olarak Amasya ilimizin en kalabalık ilçelerinin başında gelmektedir. Bu ilçede gezilecek tarihi ve turistik mekanlar hayliyle fazla, bunlardan en başında Merzifon'un en büyük camisi olan Mustafa Paşa Camii, 17. Yüzyılda kalma Taşhan, Paşa Hamamı, Merzifon Bedesteni, 2. Murat tarafından yaptırılan Çifte Hamam, Çelebi Sultan Medresesi ve bin yıllık tarihiyle Dobak Camii gelir.

Merzifon'a özel araç ile gidecek olanlar, E80 otoyoluna çıkarak tabelaları takip ederek Merzifon'a ulaşabilirler. Toplu taşıma ile gitmek isteyenler, Merzifon ilçesinde gün boyu halk otobüsleri kullanarak Merzifon'a gidebilirler. Amasya merkez, Suluova, Gümüşhacıköy ve Taşova'dan belirli saatlerde Merzifon'a sefer yapan halk otobüsleri mevcuttur. Hava yoluyla ulaşmak isteyenler oldukça şanslıdır çünkü, Amasya Merzifon Havaalanı Merzifon ilçe merkezine oldukça yakın bir konumdadır.