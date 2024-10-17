Merzifon Samsun Arası Kaç Km? Samsun Merzifon Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Merzifon ile Samsun arasındaki mesafe ve seyahat süresi, iki şehir arasındaki ulaşımı kolaylaştıran önemli bilgiler sunar. Özellikle iş veya turistik seyahatler için bu bilgileri göz önünde bulundurmak, yolculuğunuzu daha planlı hale getirebilir. Bu kısa yolculuk Karadeniz'in güzelliklerini keşfetmek için güzel bir fırsat sunmaktadır. Merzifon Samsun arası kaç km, kaç kilometre ve kaç saat sürer sorularının cevapları, yolun durumuna ve trafik yoğunluğuna göre değişiklik gösterebilmektedir.

Merzifon Samsun Arası Kaç Km?

Merzifon ile Samsun arasındaki mesafe, karayolu ile yaklaşık olarak 100-110 kilometre civarındadır. Bu mesafe, kullandığınız güzergaha göre değişiklik gösterebilir; ancak genel olarak en sık tercih edilen yollarla bu ölçüm geçerlidir. Merzifon'dan Samsun'a gidecek olanlar için en yaygın güzergah, D795 karayolu üzerinden gitmektir. Bu yol, hem güvenli hem de bakımlı bir yoldur. Yol boyunca doğal güzelliklerin tadını çıkarabilir, yerel restoranlarda mola verebilirsiniz.

Samsun Merzifon Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Seyahat süresi, tercih edilen ulaşım aracına, trafik koşullarına ve hava durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

• Özel Araçla: Eğer özel aracınızla seyahat ediyorsanız, yolculuk süresi genellikle 1-1,5 saat arasında değişir. Trafiğin yoğun olmadığı saatlerde daha kısa sürede ulaşmanız mümkün olabilir.

• Otobüs ile: Merzifon ve Samsun arasında otobüs seferleri de bulunmaktadır. Otobüsle seyahat etmek isterseniz, seferler genellikle 1,5-2 saat sürmektedir. Bu süre, seferin duraklarına ve bekleme sürelerine bağlı olarak uzayabilir.