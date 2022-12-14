Mesafeleri aşklarına engel olmadı: Güney Koreli Kutanis, Rize’de hem müslüman hem de damat oldu

'BABAMA YÜZ YÜZE SÖYLEMEYE ÇEKİNDİM, MEKTUP YAZDIM'

Babasına bu durumu nasıl anlattığını belirten Semanur Kutanis, "Ona engelli olduğumu söylediğimde sorun olmayacağını söyledi. Çok mutluyum. O, 'Sen bana çabalamayı öğrettin' dedi çünkü ben engelliyim, diye hiçbir şeyden geri kalmamaya çalıştım. Muhammet Ali de benim sayemde müslümanlıkla tanıştı. 'Biz evleneceksek senin Müslüman olman gerekiyor' dedim. Kendisi de İslamiyet'i merak etti, araştırdı ve Müslüman oldu. Sonra nişan yapma kararı aldığımızda ise önce bunu anneme söyledim. Annem bana destek oldu. Kimse beni yadırgamadı, destek oldular. Çünkü ben zaten farklı kültürleri seven biriyim. Babama yüz yüze söylemeye çekindim, mektup yazdım. İlk önce istemedi sonra halalarımı ve annemi devreye sokarak babamı da ikna ettik. 'Evlendiğinizde burada yaşarsanız bu evliliğe razı oluruz, senin gitmeni istemiyoruz' dediler, anlaştık" diye konuştu.