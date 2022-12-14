Mesafeleri aşklarına engel olmadı: Güney Koreli Kutanis, Rize’de hem müslüman hem de damat oldu

Rize'de yaşayan bedensel engelli Semanur Kutanis, İngilizce öğrenmek için 5 yıl önce internet üzerinden Güney Koreli aşçı Koo Dongwan tanıştı. Uzun süre çevrim içi görüşen ikili, daha sonra hayatlarını birleştirmeye karar verdi.
Ardeşen'e 7 bin 300 kilometre uzaklıktan gelen Dongwan, ilçe müftüsü Mehmet Genç'in katıldığı programda kelime-i şehadet getirip Müslüman oldu ve Muhammet Ali adını aldı. Semanur ve Muhammet Ali, ailler arasında yapılan törenle nişanlanıp, evliliğe adımı attı. Nişan töreninde Güney Koreli Muhammet Ali, kemençe eşliğinde horon oynayanlara eşlik etti.
'5 YILIN SONUNDA NİŞANLANDIK'
İngilizce öğrenmek isterken nişanlısıyla internette tanıştığı söyleyen Semanur Kutanis, "İngilizce okumak istiyordum. Dil geliştirmek için bir sürü ülkeden arkadaşım vardı. Dongwan'ın ablası da benim arkadaşımdı. Onun vesileyle Dongwan ile tanıştık. 1 yıl görüştükten sonra arkadaşlığımız büyüdü, sevgili olduk. 5 yılsonunda ise nişanlandık. Bu arada 5 yıl boyunca yılda 2 kere buraya geldi. Pandemi sürecinde gelememişti ama pandemiden sonra tekrar geldi. En son ise nişanımız için ailesiyle geldi. Aile arasında nişanımızı yaptık. 2 yıl içinde de düğün yapmayı planlıyoruz. Muhammet Ali artık Türkiye'de kalmak istedi.
'BABAMA YÜZ YÜZE SÖYLEMEYE ÇEKİNDİM, MEKTUP YAZDIM'
Babasına bu durumu nasıl anlattığını belirten Semanur Kutanis, "Ona engelli olduğumu söylediğimde sorun olmayacağını söyledi. Çok mutluyum. O, 'Sen bana çabalamayı öğrettin' dedi çünkü ben engelliyim, diye hiçbir şeyden geri kalmamaya çalıştım. Muhammet Ali de benim sayemde müslümanlıkla tanıştı. 'Biz evleneceksek senin Müslüman olman gerekiyor' dedim. Kendisi de İslamiyet'i merak etti, araştırdı ve Müslüman oldu. Sonra nişan yapma kararı aldığımızda ise önce bunu anneme söyledim. Annem bana destek oldu. Kimse beni yadırgamadı, destek oldular. Çünkü ben zaten farklı kültürleri seven biriyim. Babama yüz yüze söylemeye çekindim, mektup yazdım. İlk önce istemedi sonra halalarımı ve annemi devreye sokarak babamı da ikna ettik. 'Evlendiğinizde burada yaşarsanız bu evliliğe razı oluruz, senin gitmeni istemiyoruz' dediler, anlaştık" diye konuştu.
"MESAFELER AŞKA ENGEL DEĞİLDİR"
Muhammet Ali adını alan Güney Koreli Koo Dongwan da "Ablam sayesinde tanıştık. Engelli olduğunu öğrendiğimde ise sorun olmadı. O, bana yaşamın nasıl zor olduğunu öğretti Sonrasında ise aşkımız başladı. Onun sayesinde Müslüman oldum. İslamiyet'i çok sevdim, daha da araştırarak iyice öğreneceğim. Türkleri çok seviyorum, çok misafirperver ve yardımseverler. Türkiye'ye yerleşme kararı benim için zor olmadı. Biraz zamana ihtiyacım var. Karadeniz müziklerini çok seviyorum. Burada horon oynamayı da öğrendim. Türk göreneklerine göre hazırlanmış nişan töreninde çok eğlenceli anlar yaşadım. Aşk için mesafeleri aştım, mesafeler aşka engel değildir" dedi.