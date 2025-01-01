Mesai arkadaşlarıyla sahadaydı: 24 saat denetim yaptı

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, yılbaşı görevinde ve TÜGVA tarafından sabah düzenlenen "Filistin'e Destek Yürüyüşü" için 24 saat boyunca sahadaydı. Yılbaşı görevinin başladığı saatten itibaren ekibiyle birlikte sahaya inen Selami Yıldız, "Filistin'e Destek Yürüyüşü" tamamlanana kadar sahada kaldı.

Yılbaşı nedeniyle alınan tedbirleri ilçe ilçe ve birim birim dolaşarak birebir yerinde denetleyen İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Galata Köprüsü üzerinde düzenlenen "Filistin'e Destek Yürüyüşü" öncesinde ve esnasında alınan tedbirleri de denetledi.

Selami Yıldız'ın "Filistin'e Destek Yürüyüşü" kapsamındaki denetimlerinde İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcıları Turan Çelik, Hasan Demirbağ, Murat Özbek, Osman Tınmazol, Çevik Kuvvet Şube Müdürü Hüseyin Kaya, Güvenlik Şube Müdürü Rıdvan Varlı, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürü Lütfü Doğan, Destek Hizmetleri Şube Müdürü Hüseyin Güngör ve Çevik Kuvvet Şube Müdür Yardımcısı Cengizhan Zengin de hazır bulundu. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız kontrollerini Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) Merkezi'ndeki Komuta Merkezi'nden sürdürdü.