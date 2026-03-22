Mesir Macunu Festivali başladı

Manisa'da bu yıl 486'ncısı düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, Nevruz Bayramı ritüelleri ve macun karma töreniyle başladı. Mesir macunu sayesinde şifa bulan Hafsa Sultan ve mesir macununu hazırlayan Merkez Efendi'yi temsil eden tiyatrocuların eşliğinde, protokol üyeleri halkı selamlayarak Sultan Camii Külliyesi'ndeki Şifahane'nin önüne kadar yürüdü. Törene katılan protokol üyeleri, mesir macununun içeriğinde yer alan 41 çeşit baharat ve bitkiyi kazana dökerek karıştırdı. Ellerindeki poşetler ve kaplarla bekleyenler tören sonrası kazanın başına gelerek, mesir macunu alabilmek için birbirleriyle yarıştı.