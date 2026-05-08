Meslek liseliler robotlarıyla yarıştı

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'nün, TÜBİTAK ve TİKA işbirliğiyle 6-8 Mayıs tarihleri arasında düzenlendiği "18'inci Uluslararası MEB Robot Yarışması" Antalya'da devam ediyor. "Yeşil Vatan, Mavi Gelecek" temasıyla düzenlenen yarışmaya 23 ülkeden ve 81 ilden 10 bin öğrenci katıldı. Öğrencilerin tasarladıkları robotlar ise büyük ilgi gördü. Yarışmanın açılışında konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mesleki ve teknik eğitimi, çağın gerektirdiği becerilere göre yeniden dizayn edilmesi için masaya yatırdıklarını anlattı. 2014'teki proje okul formatıyla mesleki ve teknik eğitimi sektör temsilcilerine açtıklarını dile getirerek teorik eğitimin yanı sıra pratik de yapacak staj programlarına ilişkin çok ciddi adım attıklarını belirtti. İşyerleriyle yapılan protokoller çerçevesinde çocuklara asgari ücretin yüzde 30 ve yüzde 50 nispetinde cep harçlığı uygulamasını başlattıklarını belirten Bakan Tekin, "Şu an itibarıyla Türkiye'deki 100 ortaöğretim öğrencisinden 41'i mesleki ve teknik eğitim alıyor. Bu sene 100 ortaöğretim öğrencimizin 43'ü mesleki ve teknik eğitime kayıt yaptırdı. Bu bizim için oldukça önemli" dedi. Bakanlığın en yoğun katılımla yaptığı etkinliklerden birinin bu robot yarışması olduğunu belirten Tekin, "Bu yıl 23 ülkeden aramızda yarışmacı arkadaşlarımız, gençlerimiz var. 81 ilimizden binlerce arkadaşımız bu yarışmaya katılmak için buralardalar. Hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

YEŞİL VATAN, MAVİ GELECEK

MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Salih Kaygusuz ise Milli Teknoloji Hamlesi hedefleri doğrultusunda gençlerin ortaya koyduğu her çalışmanın, Türkiye'nin üretim kapasitesini ve heyecanını yansıttığını söyledi. Antalya Valisi Hulusi Şahin de Türkiye'nin geleceği için "Yeşil Vatan, Mavi Gelecek" temasının önemli olduğunu vurguladı.