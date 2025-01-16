Meslek lisesinde bıçaklı dehşet!

Büyükçekmece'de bir meslek lisesinde psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen erkek öğrenci B.Y.E. (16), müdür yardımcısı S.Ç.'yi (44) boğazından bıçakla yaraladı.Olay, sabah saatlerinde Büyükçekmece Kumburgaz'daki bir meslek lisesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, B.Y.E. isimli erkek öğrenci, müdür yardımcısının odasına gelerek, devamsızlıklarının silinmesini talep etti. Talebi kabul edilmeyen B.Y.E., kadın müdür yardımcısının boğazını bıçakla yaraladı. Kanlar içerisinde kalan S.Ç. bir yandan bağırıp yardım isterken, diğer yandan çocuğun elindeki bıçağı tutarak ikinci darbeyi engelledi. Kaldırıldığı hastanede boğazına dikiş atılan öğretmenin hayati tehlikesinin ulunmadığı öğrenildi. Olay sonrası kaçan öğrenci ise saklandığı yerde yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli öğrenci çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.