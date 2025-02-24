Meslektaşlarının omzunda son yolculuğuna uğurlandı

Sağlık sorunları nedeniyle yaklaşık 1 yıldır tedavi gören Koruma Büro Amirliği'nde görevli Polis Memuru Ümit Saçan, beynine pıhtı atması nedeniyle Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Saçan, ardından Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yoğun bakıma alınan Saçan, dün akşam saatlerinde doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Saçan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, meslektaşları tarafından hastane morgundan alındı. Ardından da 2015 yılından beri görev yaptığı görev yaptığı Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde getirildi.

Burada düzenlenen törene, Saçan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Ahmet Çetin, Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Vatanel ve çok sayıda polis katıldı.

Burada okunan duanın ardından Saçan'ın cenazesi Osmanlı Camisine getirildi. Cenaze törenine Tekirdağ Valisi Recep Soytürk de katıldı. Kılınan cenaze namazı sonrası Saçan'ın cenazesi Yeni İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi