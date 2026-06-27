Haberler Yaşam Haberleri “MET” imalathanesinden 66 kilogram zehir çıktı!
Giriş Tarihi: 27.06.2026 13:12

“MET” imalathanesinden 66 kilogram zehir çıktı!

İstanbul’da kısaca “MET” olarak adlandırılan metamfetamin imal edip satan bir uyuşturucu satıcısı yakalandı. 66 kilo 300 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emir SOMER Emir SOMER
MET imalathanesinden 66 kilogram zehir çıktı!
  • ABONE OL

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; İstanbul'un Avcılar İlçesi'nde kısaca "MET" olarak adlandırılan Metamfetamin imalatı ve uyuşturucu madde ticareti yapılan bir adrese yönelik operasyon düzenledi. Söz konusu adreste yapılan detaylı aramalarda 51 kilo 450 gram sıvı Metamfetamin maddesi, 10 kilo 650 gram katı Metamfetamin maddesi, dört kilo 200 gram Eroin maddesi, üç kilo 600 gram uyuşturucu madde imalatında kullanılan katkı maddesi ele geçirildi.

Toplamda 66 kilo 300 grram uyuşturucu maddeye el konuldu. Bir uyuşturucu madde satıcısı "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan gözaltına alındı ve sorgulanmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#İSTANBUL İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ #NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
“MET” imalathanesinden 66 kilogram zehir çıktı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA