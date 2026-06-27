“MET” imalathanesinden 66 kilogram zehir çıktı!

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; İstanbul'un Avcılar İlçesi'nde kısaca "MET" olarak adlandırılan Metamfetamin imalatı ve uyuşturucu madde ticareti yapılan bir adrese yönelik operasyon düzenledi. Söz konusu adreste yapılan detaylı aramalarda 51 kilo 450 gram sıvı Metamfetamin maddesi, 10 kilo 650 gram katı Metamfetamin maddesi, dört kilo 200 gram Eroin maddesi, üç kilo 600 gram uyuşturucu madde imalatında kullanılan katkı maddesi ele geçirildi.

Toplamda 66 kilo 300 grram uyuşturucu maddeye el konuldu. Bir uyuşturucu madde satıcısı "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan gözaltına alındı ve sorgulanmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.