Haberler Yaşam Haberleri “MET” imalathanesine baskın… Uyuşturucu üretirken suçüstü yakalandılar
Giriş Tarihi: 20.01.2026 10:47

İstanbul’da düzenlenen “MET” operasyonunda uyuşturucu madde imalatı yapan üç kişi suçüstü yakalandı. 41 kilo 883 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Beylikdüzü İlçesi'nde uyuşturucu madde imalatı ve satışı yapılan iki adrese ve bir araca eş zamanlı baskın yaptı.

Üç uyuşturucu madde satıcısı imalathane olarak kullanılan bir adreste yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 41 kilo 883 gram kısaca "MET" olarak adlandırılan Metamfetamin maddesi, dokuz kilo 900 gram kimyasal katkı maddesi, paketlenerek satışa hazır hale getirilen uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan bir hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 32 bin 620 lira nakit para ve yine uyuşturucu madde imalatında kullanılan çeşitli malzeme ve aparatlar ele geçirildi.

Uyuşturucu madde satıcılarının yakalanması ve operasyon anları polis kameralarına yansıdı. Uyuşturucu madde imalatı esnasında suçüstü yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz