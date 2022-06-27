Metabolizma Yaşı Hesaplama - Boy, Kilo, Vücut Kitle İndeksine Göre Metabolizma Yaşı Nasıl Hesaplanır?

Her yaş grubunda önemli olan metabolizma yaşı hesaplama kadın ve erkeğe göre ayrı ayrı hesaplanır. Bu hesaplama kişinin boyu, kilosu ve doğum yaşı dikkate alınır. Yapılan vücut metabolizma yaşı hesaplama kişinin kendi yaşıyla aynı olmak zorunda değildir. Örneğin kişi 30 yaşında iken metabolizma yaşı 45 çıkabilir. Ya da tam tersi olarak yaşı yüksek iken metabolizma yaşı oldukça genç olabilir. Kişilerin yaşam kalitesini ve sağlıklı olmasını etkileyen metabolizma yaşı hakkında merak edilenleri içeriğimizden inceleyebilirsiniz.

Metabolizma Yaşı Hesaplama

Kişinin yaşamsal fonksiyonları olarak karşımıza çıkan nefes almak, vücut sıcaklığını sağlamak gibi durumlarda devreye giren metabolizma yaşı kişiden kişiye değişiklik gösterir. Bu değişiklik kişilerin günlük aktivite seviyelerine, yaşına ve elbette ki cinsiyetine göre farklılık gösterecektir.

Herhangi bir kişinin yaşamsal fonksiyonlarını yerine getirmek için ihtiyaç duyabileceği minimum kalori miktarı olarak da tanımlanabilen vücut metabolizma yaşı hesaplama sonucunda öğrenilebilir. Bu hesaplama sonrası elde edilen kalori miktarı alanının uzmanları tarafından incelenir ve kişinin o anki metabolizma yaşına ulaşılabilir. Kişilerin doğum yaşı gibi standart olmayan metabolizma yaşı içinde bulunulan koşulların da etkisiyle değişiklik gösterebilir. Bu konuda alanının uzman diyetisyenlerinden destek alınarak metabolizma yaşına doğru etkilerde bulunmak mümkündür.

Yaşam kalitesinin artırılması ve sağlıklı beslenme sonucunda olumlu yönde etki edilebilen metabolizma yaşı aynı zamanda kişilerin sağlık durumlarına da işaret eder. Metabolizma yaşı daha genç çıkan çoğu kişinin daha sağlıklı daha enerjik ve yaşam dolu olduğu gözlenebilir. Tam tersi olarak sağlıksız beslenen, hareketi kısıtlı olan ve yaşam kalitesini artırmak için çabalamayan kişilerin metabolizma yaşı genellikle oldukça yüksek çıkar.

Boy, Kilo, Vücut İndeksine Göre Metabolizma Yaşı Nasıl Hesaplanır?

Metabolizma yaşı hesaplama günümüzde sağlıklı beslenmeye özen gösteren kişilerce önemli görülen konulardandır. Eğer sizlerde metabolizma yaşınızı hesaplatmak istiyorsanız online kaynaklardan faydalanabilirsiniz. Lakin bu kaynaklar size harcayabileceğiniz kalori miktarını verecektir.

Direkt metabolizma yaşını öğrenmek ve buna göre hareket etmek için alanının uzmanlarından destek almak gerekir. Yine de metabolizma yaşı hesaplama formülü nedir diye merak ediyorsanız kadın ve erkek için ayrı ayrı hesaplama yapıldığına dikkat etmelisiniz. Buna göre kadınlarda boy, kilo ve vücut indeksine göre metabolizma yaşı formülü;