Haberler Yaşam Haberleri Metal fabrikasında sanayi tipi tüp patladı: 1’i ağır 3 işçi yaralandı
Giriş Tarihi: 14.04.2026 11:40

Metal fabrikasında sanayi tipi tüp patladı: 1’i ağır 3 işçi yaralandı

İstanbul Arnavutköy’de metal fabrikasının imalat bölümünde bulunan sanayi tipi tüpte bilinmeyen nedenle patlaması sonucu çıkan yangında 1’i ağır 3 işçi yaralandı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Metal fabrikasında sanayi tipi tüp patladı: 1’i ağır 3 işçi yaralandı
Olay, saat 21.30 sıralarında İstanbul Arnavutköy Hadımköy Mahallesi Ayasofya Caddesi'nde bulunan 2 katlı fabrikada meydana geldi. Metal fabrikasının zemin katında bulunan imalat bölümünde sanayi tipi tüpte bilinmeyen nedenle patlama oldu. Patlama nedeniyle fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Fabrikada çalıştığı öğrenilen ve patlamadan etkilenen yabancı uyruklu 3 işçi hastaneye götürülürken, işçilerden birinin durumunun ağır olduğu ve entübe edildiği öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri fabrikada çalışma yaptı. Olayla polis ekiplerince ilgili inceleme başlatıldı.

Metal fabrikasında sanayi tipi tüp patladı: 1’i ağır 3 işçi yaralandı
