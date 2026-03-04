Metehan Baltacı 25 Mart’ta hakim karşısına çıkacak

"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında tutuklanan Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın da arasında bulunduğu 34 şüpheli hakkında "şike ve teşvik primi" ve "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçlarından ayrı ayrı iddianame düzenlenmiş, iddianamede tutuklu futbolcu Metehan Baltacı hakkında 4 yıldan 13 yıla kadar hapis talep edilirken, tutuklu futbolcu Mert Hakan Yandaş hakkında ise 4 yıldan 17 yıla kadar hapis istenmişti.

DURUŞMA 25 MARTTA

İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi, şüpheli Metehan Baltacı hakkında hazırlanan iddianame üzerindeki incelemesini tamamladı. Hazırlanan tensip zaptında, Baltacı'nın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmanın 25 Mart'ta yapılmasını kararlaştırdı.