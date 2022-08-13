Göktaşı Kıyameti filmi nerede çekildi, IMDB puanı kaç? İşte Göktaşı Kıyameti filmi oyuncuları ve konusu

GÖKTAŞI KIYAMETİ FİLMİ KONUSU

Küresel bir bilim zirvesi büyük bir asteroidin doğrudan Dünya'ya doğru ilerlemesini durdurma planını tartışır. Tüm ülkeler felaket için birbirini suçlarlar. Bir teknoloji milyarderinin kızı çok geç olmadan asteroidi yok edebilmek için kendi uzman ekibini toplar ve bir plan yapmaya başlarlar...

GÖKTAŞI KIYAMETİ FİLMİ OYUNCULARI

Eric Roberts

Veronika Issa

Jennifer Lee Wiggins

Craig Gellis

Terry Woodberry

D'Artagnan Woods

Isaac J. Cruz

Gigi Gustin

Juliana Destefano

Zachary Chicos

Regina McKee Redwing

Rick Williamson

Shawn C. Phillips

Poniac Quont