Haberler Yaşam Haberleri Göktaşı Kıyameti filmi nerede çekildi, IMDB puanı kaç? İşte Göktaşı Kıyameti filmi oyuncuları ve konusu
Giriş Tarihi: 13.8.2022 14:42 Son Güncelleme: 13.8.2022 14:50

Göktaşı Kıyameti filmi nerede çekildi, IMDB puanı kaç? İşte Göktaşı Kıyameti filmi oyuncuları ve konusu

Göktaşı Kıyameti bu akşam Kanal D ekranlarında yer alacak. Kıyamet senaryoları arasında gök taşını işleyen nadir filmlerden biri olan yapım için Göktaşı Kıyameti filmi oyuncuları merak ediliyor. 2020 tarihli film, oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çekiyor. Peki, Göktaşı Kıyameti filmi konusu ne? İşte Göktaşı Kıyameti filmi oyuncuları ve konusu!

Göktaşı Kıyameti filmi nerede çekildi, IMDB puanı kaç? İşte Göktaşı Kıyameti filmi oyuncuları ve konusu

Orijinal ismi Asteroid-a-Geddon olan Göktaşı Kıyameti, bu akşam Kanal D ekranlarında yerini alacak. Kıyamet senaryoları arasında olan film, 2020 yılında çıkt. İzleyiciler Göktaşı Kıyameti oyuncuları ve konusunu araştırıyor. Özellikle Göktaşı Kıyameti nerede çekildi, nerede geçiyor sorusu mühim bir konu oldu. Peki, Göktaşı Kıyameti IMDB puanı kaç? İşte detaylar!

GÖKTAŞI KIYAMETİ FİLMİ KONUSU

Küresel bir bilim zirvesi büyük bir asteroidin doğrudan Dünya'ya doğru ilerlemesini durdurma planını tartışır. Tüm ülkeler felaket için birbirini suçlarlar. Bir teknoloji milyarderinin kızı çok geç olmadan asteroidi yok edebilmek için kendi uzman ekibini toplar ve bir plan yapmaya başlarlar...

GÖKTAŞI KIYAMETİ FİLMİ OYUNCULARI

Eric Roberts

Veronika Issa

Jennifer Lee Wiggins

Craig Gellis

Terry Woodberry

D'Artagnan Woods

Isaac J. Cruz

Gigi Gustin

Juliana Destefano

Zachary Chicos

Regina McKee Redwing

Rick Williamson

Shawn C. Phillips

Poniac Quont

GÖKTAŞI KIYAMETİ FİLMİ IMDB PUANI KAÇ?

Göktaşı Kıyameti filmi IMDB puanı 2.4'dır.

GÖKTAŞI KIYAMETİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Film ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles şehrinde çekildi.

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Göktaşı Kıyameti filmi nerede çekildi, IMDB puanı kaç? İşte Göktaşı Kıyameti filmi oyuncuları ve konusu
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