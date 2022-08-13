Göktaşı Kıyameti filmi nerede çekildi, IMDB puanı kaç? İşte Göktaşı Kıyameti filmi oyuncuları ve konusu

Orijinal ismi Asteroid-a-Geddon olan Göktaşı Kıyameti, bu akşam Kanal D ekranlarında yerini alacak. Kıyamet senaryoları arasında olan film, 2020 yılında çıkt. İzleyiciler Göktaşı Kıyameti oyuncuları ve konusunu araştırıyor. Özellikle Göktaşı Kıyameti nerede çekildi, nerede geçiyor sorusu mühim bir konu oldu. Peki, Göktaşı Kıyameti IMDB puanı kaç? İşte detaylar!
GÖKTAŞI KIYAMETİ FİLMİ KONUSU
Küresel bir bilim zirvesi büyük bir asteroidin doğrudan Dünya'ya doğru ilerlemesini durdurma planını tartışır. Tüm ülkeler felaket için birbirini suçlarlar. Bir teknoloji milyarderinin kızı çok geç olmadan asteroidi yok edebilmek için kendi uzman ekibini toplar ve bir plan yapmaya başlarlar...
GÖKTAŞI KIYAMETİ FİLMİ OYUNCULARI
Eric Roberts
Veronika Issa
Jennifer Lee Wiggins
Craig Gellis
Terry Woodberry
D'Artagnan Woods
Isaac J. Cruz
Gigi Gustin
Juliana Destefano
Zachary Chicos
Regina McKee Redwing
Rick Williamson
Shawn C. Phillips
Poniac Quont