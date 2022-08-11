Halk arasında yıldız kayması olarak bilinen gök taşı ya da meteor yağmurları; göksel olayları takip edenlerce merak ediliyor. Her sene yılda 8 kez gerçekleşen bu doğa olayının en dikkat çeken kısmı ise Ağustos ayı gecesinde yaşanacak. Yılın en önemli olayları arasında yer alan Meteor Yağmuru ne zaman ve saat kaçta? Perseid meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi? İşte Perseid meteor yağmuru hakkında ayrıntılar.