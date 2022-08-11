Halk arasında yıldız kayması olarak bilinen gök taşı ya da meteor yağmurları; göksel olayları takip edenlerce merak ediliyor. Her sene yılda 8 kez gerçekleşen bu doğa olayının en dikkat çeken kısmı ise Ağustos ayı gecesinde yaşanacak. Yılın en önemli olayları arasında yer alan Meteor Yağmuru ne zaman ve saat kaçta? Perseid meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi? İşte Perseid meteor yağmuru hakkında ayrıntılar.
METEOR YAĞMURLARI NE ZAMAN?
Halk arasında 'yıldız kayması' olarak bilinen gök taşı veya meteor yağmurları, her yıl 8 kez gerçekleşiyor. Gök taşlarının son derece yüksek hızlarla dünya atmosferine girerek sürtünme sonucu yanmasıyla oluşan yağmurlarının en dikkat çekicisi ise 11-12 Ağustos gecesi yaşanacak. 14 Temmuz'da başlayıp 1 Eylül'e kadar sürecek Perseid (Perse) gök taşı yağmuru, yaz mevsimine denk gelmesi nedeniyle ışık kirliliğinin az olduğu yüksek rakımlı alanlarda daha rahat izlenecek.
Gök taşı yağmuru olayları, her yıl dünyada 8 kez yaşanıyor. Bunlar Quadrantid (Dörtlük), Lyrid (Çalgı), Eta Aquarid (Eta Kova), Delta Aquarid (Delta Kova), Perseid (Kahraman-Perce), Orionid (Avcı), Leonid (Aslan) ve Geminid (İkizler) olarak adlandırılıyor.
METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?
Hava koşullarının uygun olduğu, şehre uzak noktalardan ve ışıksız bölgelerde, meteor yağmuru Türkiye'den de izlenebilecek.
METEOR YAĞMURU NEDİR?
Perseids ya da Perseid gök taşı yağmuru, en bilinen gök taşı yağmurlarından biridir.
Perseid meteor yağmurları, 1992 yılında Dünya'nın yakınlarından geçen Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından arda kalan kalıntılardan oluşur. Bu meteor yağmurları, Güneş'in etrafında dönüşü sırasında Dünya'nın bu kozmik toz bulutuna rastlaması sonucu gerçekleştiğinden her yıl aynı dönemde gözlemlenir.
Her yıl Temmuz sonu - Ağustos başı civarında gözlemlenebilen olay en yoğun 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece gözlemlenir. Perseus Takımyıldızı bölgesinde gözlemlendiğinden Perseid gök taşı yağmuru adı verilmiştir.