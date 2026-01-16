Meteoroloji birçok bölge için alarm verdi: Kuvvetli yağış ve çığ tehlikesi! Kar geri mi geliyor?

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı

KAYSERİ °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey çevreleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı