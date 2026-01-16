Meteoroloji birçok bölge için alarm verdi: Kuvvetli yağış ve çığ tehlikesi! Kar geri mi geliyor?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre; Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde yağmur, kar ve karla karışık yağmur etkili olacak. Artvin, Rize, Sinop ve İnebolu çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması beklenirken, iç ve doğu kesimlerde buzlanma, don ve sis, yüksek kesimlerde ise çığ tehlikesi bulunuyor.
BUGÜN YURTTA HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, (Balıkesir dışında) Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ve kıyı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerde kar şeklinde görülecek yağışların Artvin, Rize, Sinop ve İnebolu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
KUVVETLİ YAĞIŞ, BUZLANMA VE DON!
Yağışların, Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Sinop, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, yüksek kesimlerde tipi ile yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ gibi) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ!
Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KARADENİZ'DE FIRTINA BEKLENİYOR!
Batı Karadeniz'in doğusunda rüzgarın, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Doğu Karadeniz'de rüzgarın, yarın (Perşembe) akşam saatlerinden itibaren batısı, 16.01.2026 (Cuma) günü sabah saatlerinde geneli batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, 16.01.2026 günü (Cuma) öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Balıkesir dışında bölgenin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmur ve sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun zamanla çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 8°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı
DENİZLİ °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı
KAYSERİ °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KONYA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey çevreleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, iç kesimlerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Sinop çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri zamanla kar yağışlı
SİNOP °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur, zamanla karla karışık yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
RİZE °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
SAMSUN °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu
TRABZON °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısının aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KARS °C, -4°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla kar yağışlı
MALATYA °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı
VAN °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri gece saatlerinde hafif kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BATMAN °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
DİYARBAKIR °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 10°C
Parçalı bulutlu
MARDİN °C, 6°C
Parçalı bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Doğu Karadeniz ve Kuzey Ege'de fırtına, Batı Kaardeniz ve Marmara'da fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 4 ila 6, gece saatlerinden sonra doğusunda 5 ila 7; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, ilk saatlerde doğusu güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, ilk saatlerde batısı 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğu 4 ila 6, akşam saatlerinden sonra 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, zamanla kuzeyinde 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, zamanla kuzeyinde 3,0m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatıdan3 ila 5; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli, Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.