Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıkladı |İstanbul Valiliği’nden dışarı çıkacaklara uyarı: Saatte 75 km’ye ulaşacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı verilere göre hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Bu hafta rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege ile İç Anadolu'nun kuzey ve batı, Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli, yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde, öğle saatlerinden sonra Marmara'nın kuzeyinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
MARMARA'DA 75 KİLOMETRE HIZLA ESECEK
İstanbul Valiliği, Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi'nin güneyinde kuvvetli lodos beklendiğini açıkladı. Valilikten tarafından paylaşılan uyarıda, rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden saatte 50 ila 75 kilometre hızla eseceği ve akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği bildirildi. Vatandaşlar ulaşımda aksama, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.
SAĞANAK VE FIRTINA UYARISI
Kent genelinde etkili olması beklenen kuvvetli sağanak ve fırtına için uyarıda bulunuldu. Son meteorolojik değerlendirmelere göre pazartesi günü rüzgar zaman zaman fırtına hızına ulaşacak, 65 kilometreye kadar esecek. Kent genelinde metrekareye 10 ila 30 kilogram yağış düşmesi bekleniyor. İstanbul'da sağanağın Salı günü de devam etmesi, bekleniyor.
MGM UYARDI: O BÖLGEDE YAŞAYANLAR DİKKAT!
Yapılan uyarıya göre yağışların, öğleden sonra ve akşam Marmara'da gece saatlerinde İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
RÜZGAR ÇOK KUVVETLİ GELİYOR
Rüzgarın, Marmara ve Ege ile İç Anadolu'nun kuzey ve batı, Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli, yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde, öğle saatlerinden sonra Marmara'nın kuzeyinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
PAZARTESİ YURT GENELİNDE HAVA NASIL?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile Eşkişehir çevreleri, Ankara ve Çankırı'nın batı ilçeleri, İskenderun Körfezi ve Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam Marmara'da gece saatlerinde İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinde Trakya'nın kuzeyinden başlamak üzere bölge genelinin yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde, bölgenin kuzeyinde öğle saatlerinden sonra zamanla kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 29°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 25°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde Kuzey ve Kıyı Ege'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 24°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
DENİZLİ °C, 28°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
İZMİR °C, 26°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 23°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı bulutlu, İskenderun Körfezi ve Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii ile gece saatlerinde Antalya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 28°C
Parçalı bulutlu, iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 25°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 26°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 21°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı zamanla kuzeybatı kesimlerinin çok bulutlu, gece saatlerinde Eskişehir çevreleri ile Ankara ve Çankırı'nın batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 24°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 26°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 26°C
Parçalı bulutlu
SİVAS °C, 22°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
BOLU °C, 25°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 28°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 29°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 28°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 28°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 25°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 24°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına; Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısı güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 5 ila 7; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 5 ila 7, güneyi 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, güneyi 3,0 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, güneyi güneydoğudan 6 ila 8; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyi 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Orta ve Kuzey Ege 2,0 m ila 3,0 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sabah aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, kuzeyi sabah kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgâr; Batı ve güneybatıdan, kuzeyi kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.