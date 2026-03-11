Haberler Yaşam Haberleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıkladı! Türkiye son 56 yılın en sıcak şubat ayını geçirdi
Giriş Tarihi: 11.03.2026 11:07

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sıcaklık analiz raporunu yayınladı. Buna göre 2026 yılı Şubat ayı ortalama sıcaklığı 3,5 derece artışla 7,6 derece olarak ölçüldü. 2026 Şubat ayı, son 56 yılın en sıcak 3'üncü ayı olarak kayıtlara geçti.

DHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2026 yılı Şubat ayı sıcaklık analizi raporunu yayımladı. Buna göre; şubat ayında hava sıcaklıkları Uzunköprü, İpsala, Şile, Bandırma, Kırklareli, Malkara, Akhisar, Uşak, Korkuteli, Acıpayam, Kızılcahamam ve Tunceli çevrelerinde mevsim normalleri civarında, yurdun diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. 1991-2020 normalleri şubat ayı ortalama sıcaklığı 4,1 derece olurken, 2026 yılı Şubat ayı sıcaklığı 7,6 derece ile normallerinin 3,5 derece üzerinde gerçekleşti. 2026 yılı Şubat ayı, son 56 yılın en sıcak üçüncü şubat ayı olarak kayıtlara geçti. Şubat ayında en düşük sıcaklık sıfırın altında 22,4 derece ile Ardahan'da, en yüksek sıcaklık 28,6 derece ile Bartın'da ölçüldü. (DHA)

