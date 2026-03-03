Meteoroloji Genel Müdürlüğü paylaştı: Yurt genelinde Mart ayına sert giriş! İşte il il hava durumu…

DENİZLERDE HAVA

Doğu Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve doğu Karadeniz yağmurlu. Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatı, ilk saatlerde doğusu güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğu, zamanla batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, , öğle saatlerinden sonra batısı ile zamanla geneli 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, öğle saatlerinden sonra doğusu 2,0 ila 3,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta..

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Batı ve güneybatı, akşam kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m. Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatı, öğle saatlerinde doğusu güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde. kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu yer yer 2,5 m. Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar : Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi.