Meteoroloji Genel Müdürlüğü paylaştı: Yurt genelinde Mart ayına sert giriş! İşte il il hava durumu…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika hava durumu raporunu yayımladı. Yurt genelinde güneşli bir haftaya başlanmıştı, sıcaklıklar bir anda düşecek.
YURTTA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kayseri, Sivas çevreleri ile Yozgat'ın doğu ilçelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
KIYI KESİMLERDE KAR YAĞIŞI
Yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte, Marmara ile iç ve batı kesimlerde sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 14°C
Az bulutlu
DENİZLİ °C, 18°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 18°C
Az bulutlu
MUĞLA °C, 16°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
ADANA °C, 19°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 19°C
Az bulutlu
HATAY °C, 18°C
Az bulutlu
MERSİN °C, 19°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğu kesimlerinin çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Sivas, Kayseri çevreleri ile Yozgat'ın doğu ilçelerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 15°C
Az bulutlu
KAYSERİ °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı
KONYA °C, 13°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden sonra kıyı kesimleri gece saatlerinden itibaren yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
BOLU °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı
DÜZCE °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu
KASTAMONU °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 14°C
Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu, yüksekleri karlakarışık yağmurlu.
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu
TOKAT °C, 9°C
Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu, yüksekleri karlakarışık yağmurlu.
TRABZON °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, kuzey kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı
KARS °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı
MALATYA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 14°C
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 15°C
Az bulutlu
SİİRT °C, 12°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 16°C
Az bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Doğu Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve doğu Karadeniz yağmurlu. Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatı, ilk saatlerde doğusu güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğu, zamanla batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, , öğle saatlerinden sonra batısı ile zamanla geneli 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, öğle saatlerinden sonra doğusu 2,0 ila 3,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta..
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Batı ve güneybatı, akşam kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m. Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatı, öğle saatlerinde doğusu güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde. kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu yer yer 2,5 m. Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar : Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi.