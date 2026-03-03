Haberler Yaşam Haberleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü paylaştı: Yurt genelinde Mart ayına sert giriş! İşte il il hava durumu…
Giriş Tarihi: 3.03.2026 10:16 Son Güncelleme: 3.03.2026 10:39

Meteoroloji Genel Müdürlüğü paylaştı: Yurt genelinde Mart ayına sert giriş! İşte il il hava durumu…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre, Türkiye Mart ayına sert bir giriş yapıyor. Hafta başında yükselen sıcaklıklar yerini soğuk, sağanak yağış ve kar yağışına bırakıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü paylaştı: Yurt genelinde Mart ayına sert giriş! İşte il il hava durumu…
  • ABONE OL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika hava durumu raporunu yayımladı. Yurt genelinde güneşli bir haftaya başlanmıştı, sıcaklıklar bir anda düşecek.

YURTTA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kayseri, Sivas çevreleri ile Yozgat'ın doğu ilçelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

KIYI KESİMLERDE KAR YAĞIŞI

Yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte, Marmara ile iç ve batı kesimlerde sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C

Az bulutlu

DENİZLİ °C, 18°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 18°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 16°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

ADANA °C, 19°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Az bulutlu

HATAY °C, 18°C

Az bulutlu

MERSİN °C, 19°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğu kesimlerinin çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Sivas, Kayseri çevreleri ile Yozgat'ın doğu ilçelerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 15°C

Az bulutlu

KAYSERİ °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı

KONYA °C, 13°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden sonra kıyı kesimleri gece saatlerinden itibaren yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

BOLU °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı

DÜZCE °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu

KASTAMONU °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu, yüksekleri karlakarışık yağmurlu.

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu

TOKAT °C, 9°C

Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu, yüksekleri karlakarışık yağmurlu.

TRABZON °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, kuzey kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı

KARS °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı

MALATYA °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 15°C

Az bulutlu

SİİRT °C, 12°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 16°C

Az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Doğu Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve doğu Karadeniz yağmurlu. Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatı, ilk saatlerde doğusu güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğu, zamanla batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, , öğle saatlerinden sonra batısı ile zamanla geneli 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, öğle saatlerinden sonra doğusu 2,0 ila 3,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta..

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Batı ve güneybatı, akşam kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m. Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatı, öğle saatlerinde doğusu güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde. kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu yer yer 2,5 m. Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar : Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Meteoroloji Genel Müdürlüğü paylaştı: Yurt genelinde Mart ayına sert giriş! İşte il il hava durumu…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz