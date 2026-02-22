Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı: Kış geri dönüyor! 12 il için kar alarmı

Uzmanlar, özellikle iç ve kuzey bölgelerde ani sıcaklık düşüşüne karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yeni haftayla birlikte yağışların iç ve doğu kesimlerde kara dönüşeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji ayrıca bazı bölgeler için fırtına ve çığ tehlikesi uyarısında bulundu.

12 İLDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Son hava durumu tahminlerine göre pazar gününden etkili olmak üzere Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bolu, Kastamonu, Sivas, Erzurum, Bayburt, Ardahan, Ağrı, Bitlis ve Hakkâri'de kar yağışı bekleniyor. Yağışların Marmara, Ege (Manisa hariç), Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda etkili olacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA YAĞMUR ETKİLİ OLACAK

Megakentte sabah saatlerinden itibaren yağmur bekleniyor. İstanbul'da gün boyu aralıklarla yağmur etkili olacak. Sıcaklıkların gün içinde 6 derece civarında olması öngörülüyor. Meteoroloji, yağışın akşam 18:00'e kadar sürmesini bekliyor.

ANKARA'DA 4 DERECE DAHA SOĞUYACAK

Başkentte de yağışlı hava etkisini gösterecek. Günün en düşük sıcaklığının 4 derece olması beklenirken, yağışların akşam saatlerine kadar sürmesi tahmin ediliyor.

ORTA KARADENİZ'DE FIRTINA ALARMI

Orta Karadeniz'de, özellikle Kastamonu ve Samsun çevrelerinde rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerden 50 ila 75 km/saat hızla, 6-8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın pazartesi sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Orta Karadeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

DOĞU'DA ÇIĞ TEHLİKESİ

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ riski bulunuyor. Yetkililer, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi. Meteoroloji yetkilileri, güncel hava durumu tahminlerinin takip edilmesi ve özellikle sürücülerin buzlanma ile görüş mesafesi düşüşüne karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu.