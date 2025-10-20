Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı: Yoğun yağış ve kar bekleniyor! O bölgede yaşayanlar dikkat! 6 il için ’Sarı kod’

20 EKİM PAZARTESİ BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin güneyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneyinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Kuzey Ege'de pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

İZMİR °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde güney kesimleri, gece saatlerinden sonra il geneli sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak yağışlı

HATAY °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Eskişehir ve Karaman hariç) sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Sinop çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, bölgenin kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

RİZE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

TRABZON °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.