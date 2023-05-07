Haberler Yaşam Haberleri Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre, 10 Temmuz 1913'te 56,7 derece ile en yüksek sıcaklık nerede kaydedilmiştir?
Giriş Tarihi: 7.5.2023 22:31 Son Güncelleme: 7.5.2023 22:32

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre, 10 Temmuz 1913'te 56,7 derece ile en yüksek sıcaklık nerede kaydedilmiştir?

Her hafta Pazar günleri ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışması 7 Mayıs 2023 günü izleyici karşısına çıktı. Sevilen bilgi yarışmasını izleyenler az önce sorulan Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre, 10 Temmuz 1913'te 56,7 derece ile en yüksek sıcaklık nerede kaydedilmiştir? sorusunun cevabını merak ederek araştırmalarını yoğun olarak sürdürüyor. İşte merak edilen sorunun cevabı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre, 10 Temmuz 1913’te 56,7 derece ile en yüksek sıcaklık nerede kaydedilmiştir?

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? 7 Mayıs 2023 Pazar günü yeni soruları ve yarışmacılarıyla izleyici karşısına çıktı. Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlanan yarışmanın son bölümünde az önce sorulan Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre, 10 Temmuz 1913'te 56,7 derece ile en yüksek sıcaklık nerede kaydedilmiştir? sorusunun yanıtı izleyenler tarafından merak edilerek araştırılıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (7 MAYIS 2023)

İşte Milyoner'de sorulan sorunun yanıtı ve tüm detaylar;



SORU: Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre, 10 Temmuz 1913'te 56,7 derece ile en yüksek sıcaklık nerede kaydedilmiştir?

A- Romanya
B- ABD (CEVAP)
C- Suudi Arabistan
D- Avustralya


.

ARKADAŞINA GÖNDER
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre, 10 Temmuz 1913'te 56,7 derece ile en yüksek sıcaklık nerede kaydedilmiştir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA