Haberler Yaşam Haberleri Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre, 9 Ocak 1990'da Van'ın Çaldıran ilçesinde kaydedilen, Türkiye'deki en düşük sıcaklık kaç santigrat derecedir?
Giriş Tarihi: 31.12.2022 22:04 Son Güncelleme: 31.12.2022 22:04

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre, 9 Ocak 1990'da Van'ın Çaldıran ilçesinde kaydedilen, Türkiye'deki en düşük sıcaklık kaç santigrat derecedir?

Türkiye’nin en çok kazandıran yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” bugün (31 Aralık 2022 Cumartesi) Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarındaki yerini aldı. İzleyenlere pek çok konuda yeni bilgiler kazandıran uzun soluklu yarışmanın son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre, 9 Ocak 1990'da Van'ın Çaldıran ilçesinde kaydedilen, Türkiye'deki en düşük sıcaklık kaç santigrat derecedir? sorusu izleyenler tarafından yoğun şekilde merak edilerek Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre, 9 Ocak 1990'da Van'ın Çaldıran ilçesinde kaydedilen, Türkiye'deki en düşük sıcaklık kaç santigrat derecedir? şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre, 9 Ocak 1990’da Van’ın Çaldıran ilçesinde kaydedilen, Türkiye’deki en düşük sıcaklık kaç santigrat derecedir?

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda 31 Aralık 2022 Cumartesi günü yeni bölümle izleyicisiyle buluştu. Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Milyoner'de bugün sorulan Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre, 9 Ocak 1990'da Van'ın Çaldıran ilçesinde kaydedilen, Türkiye'deki en düşük sıcaklık kaç santigrat derecedir? sorusu izleyiciler tarafından merak edilerek şeklinde araştırılmaya devam ediliyor. İşte merak edilen Milyoner sorusunun cevabı.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (31 ARALIK 2022)

ATV ile 31 Aralık Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;



SORU: Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre, 9 Ocak 1990'da Van'ın Çaldıran ilçesinde kaydedilen, Türkiye'deki en düşük sıcaklık kaç santigrat derecedir?

A- -24,4 santigrat
B- -36,4 santigrat
C- -46, 4 santigrat (CEVAP)
D- -56, 4 santigrat


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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre, 9 Ocak 1990'da Van'ın Çaldıran ilçesinde kaydedilen, Türkiye'deki en düşük sıcaklık kaç santigrat derecedir?
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