Meteoroloji gün gün paylaştı: Soğuklar gidiyor, bahar havası geliyor! Sıcaklık 10 derece birden artıyor!

SICAKLIK 15 DERECEYE KADAR ÇIKACAK

Buna göre yarın İstanbul'da sıcaklıklar 12 dereceye, Antalya'da 23 dereceye ve Ankara'da da 15 dereceye kadar çıkacak. Cumartesi ise sıcaklıklarda belirgin bir artış yaşanacak ve İstanbul'da sıcaklık 15 dereceye kadar çıkacak. Yurt genelinde de benzer sıcaklıklarda yağışsız bir hava hakim olacak.