Meteoroloji il il paylaştı: 20 kente sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Ülkenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Ardahan çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların bu gece saatlerinde Rize'nin iç kesimleri ile Artvin çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.





HAVA SICAKLIĞI: Güney, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı, doğu kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.





UYARILAR

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI: Bu gece saatlerinde Rize'nin iç kesimleri ile Artvin çevrelerinde kuvvetli rüzgarla birlikte yer yer yoğun kar yağışı, buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, tipi şeklinde yağış ve çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.





BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.





20 KENT İÇİ SARI KODLU UYARI

Meteoroloji'nin sarı kodlu uyarı yaptığı iller: Ağrı, Bingöl, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Malatya, Rize, Trabzon, Van, Ardahan, Artvin, Bitlis, Erzincan, Giresun, Kars, Muş, Siirt, Tunceli, Bayburt, Iğdır.





BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ÇANAKKALE 7°C, 18°C

Az bulutlu

İSTANBUL 5°C, 14°C

Az bulutlu

KIRKLARELİ 6°C, 19°C

Az bulutlu

KOCAELİ 7°C, 19°C

Az bulutlu





EGE

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 2°C, 14°C

Az bulutlu

DENİZLİ 5°C, 21°C

Az bulutlu

İZMİR 10°C, 21°C

Az bulutlu

MANİSA 7°C, 20°C

Az bulutlu





AKDENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 5°C, 19°C

Az bulutlu

ANTALYA 12°C, 22°C

Az bulutlu

HATAY 5°C, 20°C

Az bulutlu

ISPARTA 2°C, 17°C

Az bulutlu





İÇ ANADOLU

Az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA 3°C, 13°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR 0°C, 16°C

Az bulutlu

KAYSERİ 1°C, 14°C

Az bulutlu

KONYA 0°C, 14°C

Az bulutlu





BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 2°C, 14°C

Az bulutlu

DÜZCE 4°C, 18°C

Az bulutlu

KASTAMONU -1°C, 13°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 8°C, 15°C

Az bulutlu





ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz bölümü ile Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların bu gece saatlerinde Rize'nin iç kesimleri ile Artvin çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde iç kesimlerinde rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.





RİZE 6°C, 10°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece iç kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

SAMSUN 6°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 4°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 7°C, 10°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı





DOĞU ANADOLU

Parçalı, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -8°C, 2°C

Parçalı bulutlu

KARS -9°C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 1°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN -6°C, 5°C

Parçalı bulutlu





GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 1°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 3°C, 15°C

Az bulutlu

SİİRT 2°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 5°C, 17°C

Az bulutlu





DENİZLERDE HAVA

Bugün (Pazar) akşam saatlerinde Orta Karadeniz'de fırtına bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, gece saatlerinde doğusu kuzeybatıdan 4 ila 6, bugün (Pazar) akşam saatlerinde doğusu 6 ila 8; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, gece saatlerinde 7, bugün (Pazar) akşam saatlerinde batısı 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Orta Karadeniz'de 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, bugün (Pazar) akşam saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi.





EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu; Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, gece saatlerinden itibaren güneydoğudan 2 ila 4; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren güneyi güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren güneybatıdan; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, bugün (Pazar) akşam saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren 6 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde 1,0 m; Görüş: İyi.