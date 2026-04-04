Meteoroloji paylaştı: Baharı bekleyenlere kötü haber! Birçok il için ‘sarı’ kod...

Giriş Tarihi: 4.04.2026 09:19 Son Güncelleme: 4.04.2026 10:13

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahminlerini paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinde çok bulutlu ve yağışlı hava etkili olacak. Birçok bölgede etkili olacak yağışlara karşı uyarılar paylaşıldı. İşte ‘sarı’ kodlu uyarıda bulunulan o illerimiz…

  • ABONE OL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü yağışlar görülürken, Ege kıyılarında kuvvetli yağış bekleniyor.

YURTTA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Bartın ve Kastamonu kıyıları ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Ş.Urfa ve Mardin dışında kalan yerlerin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Yağışların, Ege kıyılarında yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr ile çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Rüzgârın ise, Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMINA DİKKAT

Yapılan son değerlendirmelere göre; Akdeniz bölgesi ile İç Anadolu'nun güneyinde halen etkili olan Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının, akşam saatlerinde Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunu da etkisi altına alarak; yarın (Cumartesi) öğle saatlerine kadar yer yer yoğun olarak devam etmesi beklendiğinden hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşüş ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ VAR

Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi ve sıcaklıklardaki yükselmeye bağlı olarak kar erimeleri riski bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin kıyı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Doğu Akdeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz'de yer yer toz taşınımı bekleniyor.

ADANA °C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 15°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 18°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KONYA °C, 14°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, (Bartın ve Kastamonu kıyıları hariç) bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 16°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, doğusunun yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

KARS °C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu

MALATYA °C, 17°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, Diyarbakır, Siirt ve Batman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer toz taşınımı tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 16°C

Çok bulutlu

SİİRT °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 19°C

Çok bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde batısı, gece saatlerinde geneli kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve kuzeydoğudan, güneyi öğle saatlerine kadar güneydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerine kadar yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, güneyi yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, kuzeyi güneydoğudan, batısı öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerine kadar Mersin Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, batısı akşam 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Meteoroloji paylaştı: Baharı bekleyenlere kötü haber! Birçok il için ‘sarı’ kod...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz