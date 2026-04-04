Meteoroloji paylaştı: Baharı bekleyenlere kötü haber! Birçok il için ‘sarı’ kod...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü yağışlar görülürken, Ege kıyılarında kuvvetli yağış bekleniyor.
YURTTA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Bartın ve Kastamonu kıyıları ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Ş.Urfa ve Mardin dışında kalan yerlerin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI
Yağışların, Ege kıyılarında yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr ile çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Rüzgârın ise, Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
TOZ TAŞINIMINA DİKKAT
Yapılan son değerlendirmelere göre; Akdeniz bölgesi ile İç Anadolu'nun güneyinde halen etkili olan Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının, akşam saatlerinde Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunu da etkisi altına alarak; yarın (Cumartesi) öğle saatlerine kadar yer yer yoğun olarak devam etmesi beklendiğinden hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşüş ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ VAR
Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi ve sıcaklıklardaki yükselmeye bağlı olarak kar erimeleri riski bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin kıyı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MANİSA °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Doğu Akdeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz'de yer yer toz taşınımı bekleniyor.
ADANA °C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 15°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 18°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KONYA °C, 14°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, (Bartın ve Kastamonu kıyıları hariç) bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 16°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, doğusunun yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
KARS °C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu
MALATYA °C, 17°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, Diyarbakır, Siirt ve Batman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer toz taşınımı tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 16°C
Çok bulutlu
SİİRT °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 19°C
Çok bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde batısı, gece saatlerinde geneli kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve kuzeydoğudan, güneyi öğle saatlerine kadar güneydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerine kadar yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, güneyi yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, kuzeyi güneydoğudan, batısı öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerine kadar Mersin Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, batısı akşam 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.