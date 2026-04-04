Meteoroloji paylaştı: Baharı bekleyenlere kötü haber! Birçok il için ‘sarı’ kod...

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, (Bartın ve Kastamonu kıyıları hariç) bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı