Meteoroloji peş peşe uyardı: Fırtına, kar ve sağanak aynı anda geliyor!

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin güneydoğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -1°C

Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

KARS °C, 0°C

Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

MALATYA °C, 8°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

VAN °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.