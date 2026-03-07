Meteoroloji peş peşe uyardı: Fırtına, kar ve sağanak aynı anda geliyor!

Türkiye, mart ayının ilk günlerinde adeta farklı mevsimleri aynı anda yaşayacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre yurdun birçok bölgesinde yağmur, kar ve kuvvetli rüzgâr etkili olacak. Karadeniz kıyılarında sağanak yağış beklenirken Doğu Anadolu ve yüksek kesimlerde kar yağışı görülecek.
YURTTA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları (Düzce hariç) ile Mersin, Malatya, Şanlıurfa ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Kayseri, Sivas, Diyarbakır, Mardin ve Batman çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
DENİZLERİMİZDE FIRTINA BEKLENİYOR
Batı Akdeniz'de rüzgarın, Cumartesi ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Doğu Akdeniz'de rüzgarın, Cumartesi sabah saatlerinde batısında, öğle saatlerinden itibaren doğusunda kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, öğle saatlerinden sonra batısında, 08.03.2026 günü (Pazar) öğle saatlerinde doğusunda etkisini kaybetmesi beklenmektedir.
KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT
07.03.2026 Cumartesi günü ilk saatlerden itibaren Siirt ve Muş çevreleri ile Şırnak'ın merkez ve doğu ilçelerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar; Bitlis, Hakkari ve Van çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen kuvvetli yağışların 08.03.2026 Pazar günü gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, buzlanma ve don olayı, yükseklerde tipi, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
DOĞU KARADENİZ'İN İÇ KESİMLERİ İLE DOĞU ANADOLU'DA ÇIĞ TEHLİKESİ
Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 7°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 17°C
Parçalı bulutlu
MANİSA °C, 15°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Mersin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
MERSİN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Kayseri ve Sivas çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde hafif kar yağışlı
KONYA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin (Düzce hariç) aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu
ZONGULDAK °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, kıyılarının yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 8°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu
SAMSUN °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
TOKAT °C, 5°C
Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
TRABZON °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin güneydoğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, -1°C
Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı
KARS °C, 0°C
Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı
MALATYA °C, 8°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu
VAN °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Siirt ve Şanlıurfa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Diyarbakır, Batman ve Mardin çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GAZİANTEP °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu
DENİZLERDE HAVA
Akdeniz'de fırtına; Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu. Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah ve öğle saatlerinde doğusu kuzeybatıdan; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren doğusu 6 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m, öğle saatlerinden itibaren doğusu 2,0 m. Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinde güneyi ile açıkları 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyi 7 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Orta ve Doğu Akdeniz sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, akşam saatlerinden itibaren 4 ila 6; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde geneli ile öğle saatlerinden itibaren doğusu 8 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m yer yer 3,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Orta ve Doğu Akdeniz sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, akşam saatlerinden itibaren 4 ila 6; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde geneli ile öğle saatlerinden itibaren doğusu 8 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m yer yer 3,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.