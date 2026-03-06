Meteoroloji son verilerini paylaştı: Hafta sonu plan yapacaklar dikkat! Güneşe aldanmayın…

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra doğu ve batı ilçeleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

HATAY °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MERSİN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı