Meteoroloji uyardı | Hafta sonu güneşin tadını çıkarın: Yerini sağanak ve fırtınaya bırakıyor!

YURTTA BUGÜN HAVA NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Ege kıyıları ile Balıkesir'in batı kıyıları ve Edirne çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile İç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığının, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgar ise genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.