Meteoroloji uyardı | Hafta sonu güneşin tadını çıkarın: Yerini sağanak ve fırtınaya bırakıyor!

Giriş Tarihi: 22.11.2025 09:46

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde hava durumuna ilişkin son tahmin raporu yayımlandı. Sıcaklıkların hafta sonuna kadar mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği belirlenirken, hafta başından itibaren ise yerini sağanak yağışlara bırakması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yayımlanan rapora göre Türkiye genelinde hafta sonu güneşli ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden bir hava bekleniyor. İstanbul'da sıcaklık 21°C'ye, Antalya'da ise 28°C'ye kadar çıkacak.

YURTTA BUGÜN HAVA NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Ege kıyıları ile Balıkesir'in batı kıyıları ve Edirne çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile İç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığının, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgar ise genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

İSTANBUL İÇİN HAVA DURUMU

MGM tarafından yapılan tahminlere göre İstanbul'da bugün hava, parçalı bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu olacağı bildirildi. Edirne çevrelerinin öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

HAVA SICAK VE RÜZGARLI

İstanbul'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneydoğu, zamanla güneybatı(Lodos) yönlerden orta kuvvette, bölgenin batısında zaman zaman kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

HAFTA BAŞINDA SAĞANAK VE FIRTINA GELİYOR

MGM raporuna göre, pazar akşamından itibaren Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli fırtına bekleniyor. İç Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise sıcaklıklardaki ani düşüşle karla karışık yağmur etkili olacak. Pazartesi günü yurdun büyük bölümünde kuvvetli sağanak yağış öngörülürken, çarşamba günü ise yağışların yurdu terk etmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Edirne çevrelerinin öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

BURSA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Ege kıyıları ile Balıkesir'in batı kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

BOLU °C, 20°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 25°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 26°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 22°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 22°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 27°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 22°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, akşam saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde batısı yer yer 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, öğle saatlerinde Batı Karadeniz'in batısı yer yer 2,5 m. Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Güney ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m. Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan 4 ila 6, kuzeyi yer yer 7; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m, kuzeyi yer yer 3,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan 4 ila 6, Antalya Körfezi kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı ile sabah saatlerinde Hatay'ın kıyı kesimleri yer yer 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer ye pus ve sisli. Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,50 m. Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

