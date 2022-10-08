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Giriş Tarihi: 8.10.2022 16:55 Son Güncelleme: 8.10.2022 16:57

Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış ve fırtına geliyor

Doğu Anadolu Bölgesinde etkisini artıran soğuk havalar nedeniyle yer yer yağışlar ve fırtınalar görülmeye başladı.

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış ve fırtına geliyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü yağış ve fırtına uyarısını yaparken, sel ve taşkın risklerine karşın yetkili kurumlar önlem aldı. Erzurum'da etkisini artıran fırtına nedeniyle bazı ev ve ahırlarda hasar meydana geldi.

Palandöken Dağı'na yakın yerleşim alanlarında etkili olan hortum ise bazı evlerin çatılarını uçurdu. Yaşanan hortum sonrası itfaiye ekipleri bölgede çalışma başlattı. Meteoroloji verilerine göre hafta ortasına kadar sağanak yağış ve fırtınanın beklendiği Doğu Anadolu Bölgesi'nde, yola çıkacak olan sürücülerde uyarıldı.

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Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış ve fırtına geliyor
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