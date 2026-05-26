Meteoroloji uyardı: Sağanak yurda yayılıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahmin raporuna göre bayram boyunca Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz'in iç bölgeleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Edirne, Tekirdağ, Bilecik, Muğla, Hatay, Çankırı, Gaziantep ve Kilis çevreleriyle birlikte Sakarya'nın güney ve doğu kesimleri, Denizli'nin güneyi, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri, Ankara'nın kuzeyi ve Mersin'in batı kesimlerinde de yağış görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji, özellikle Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı ilçelerinde etkili olması beklenen kuvvetli yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi. Hava sıcaklıklarının doğu bölgelerde mevsim normallerinin altında, diğer bölgelerde ise normaller civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve batı kesimlerde kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bildirildi.