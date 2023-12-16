Meteoroloji uyarmıştı: Hava bir anda buz kesti! Kar İstanbul sınırına dayandı

İSTANBUL'DA YAĞMUR ETKİLİ OLUYOR

Meteoroloji'nin uyarısının ardından İstanbul'da kent genelinde yağmur ve rüzgar etkisini gösteriyor. İstiklal Caddesi'nde yağış nedeniyle zor anlar yaşadı.

Meteoroloji ve Valilik uyardı! İstanbul'a kar mı geliyor? | Video

İstanbul Valisi Davut Gül dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile şu uyarıda bulunmuştu:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; İstanbul'da rüzgarın, Cumartesi sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzey doğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için meteorolojik uyarı yayınlanmıştır"