Meteoroloji, zirai don riskine karşı uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdumuzu etkileyecek soğuk ve yağışlı havayla birlikte iç ve kuzey kesimlerde zirai don hadisesi bekleniyor.

Bu gece İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimlerinde, yarın gece Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimlerinde zirai don hadisesi beklendiğinden tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminlerini dikkatle takip etmeleri ve zirai don tehlikesine karşı tedbirli olmaları önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.