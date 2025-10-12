Meteoroloji’den 21 il için sarı kodlu uyarı: O illere lapa lapa kar geliyor | İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji'nin raporunda; bazı bölgeler için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Yağışların Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Rize ve Artvin ile bu akşam saatlerinde Sinop çevreleri ve Kastamonu'nun kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışlar nedeniyle yaşanabilecek sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olması istendi.