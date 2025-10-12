Meteoroloji’den 21 il için sarı kodlu uyarı: O illere lapa lapa kar geliyor | İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftaya ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. Buna göre; yeni haftada sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte bazı illerde kar yağışının etkili olması bekleniyor. Raporda, birçok il için sağanak uyarısı da yapıldı. İşte detaylar...
Ekim ayının gelmesiyle birlikte son günlerde sıcaklıklarda belirgin bir düşüş yaşandı. İstanbul, İzmir ve Ankara gibi metropol şehirlerin de aralarında bulunduğu birçok ilde sağanak yağış etkili olurken, Meteoroloji'nin yeni yayınladığı hava durumu raporunda birçok il için kar ve sağanak uyarısı yapıldı.
SICAKLIKLAR 5-7 DERECE AZALACAK
Yeni haftada hava sıcaklıklarının yurdun doğu kesimlerinde 5 ila 7 derece azalması bekleniyor. Diğer yerlerde ise sıcaklıkların 4 ila 6 derece artması bekleniyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı, yurdun doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ve Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Meteoroloji'nin raporunda; bazı bölgeler için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Yağışların Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Rize ve Artvin ile bu akşam saatlerinde Sinop çevreleri ve Kastamonu'nun kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Yağışlar nedeniyle yaşanabilecek sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olması istendi.
21 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
Öte yandan, MGM'nin internet sitesinde yer alan MeteoUyarı Sistemi'nde 21 il için sarı kodlu uyarı verildi. Söz konusu illerde kuvvetli sağanak ve kar yağışının etkili olması bekleniyor.
İŞTE SARI KODLU UYARI YAPILAN İLLER
Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ,
Erzurum, Kars, Kayseri, Kırşehir, Mardin,
Muş, Niğde, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon,
Şanlıurfa, Van, Yozgat, Batman.
MeteoUyarı Sistemi'nde yer alan bilgilere göre; Artvin, Kırşehir, Kayseri, Rize, Trabzon ve Yozgat'ta kar yağışı etkili olacak.
İL İL HAVA DURUMU RAPORU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde (Pazar) bölgenin kuzeydoğusunun aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 9°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE 11°C, 21°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 14°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde (Pazar) Anadolu Yakası aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 9°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bu akşam saatlerinde (Pazar) Güney Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 3°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ 10°C, 21°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 12°C, 24°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA 7°C, 21°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde (Pazar) Kahramanmaraş ile Osmaniye çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bu akşam saatlerinde (Pazar) bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ADANA 13°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 17°C, 27°C
Parçalı bulutlu
HATAY 10°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA 3°C, 19°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde (Pazar) Sivas'ın doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bu akşam saatlerinde (Pazar) bölgenin güney kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ANKARA 3°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR 6°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA 4°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
YOZGAT 1°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; bu akşam saatlerinde (Pazar) bölgenin kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BOLU 7°C, 17°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde (Pazar) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE 11°C, 20°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde (Pazar) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİNOP 12°C, 22°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK 12°C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
RİZE 13°C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde (Pazar) yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN 11°C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT 7°C, 17°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde (Pazar) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON 14°C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin kuzeyinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; bölge genelinde (Malatya) yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; bu akşam saatlerinde (Pazar) bölge genelinde, zamanla güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ERZURUM 2°C, 8°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla yüksek kesimleri başta olmak üzere karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KARS 0°C, 8°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA 5°C, 18°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
VAN 8°C, 16°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı zamanla çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam (Pazar) ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; bu akşam saatlerinde (Pazar) bölgenin doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
DİYARBAKIR 8°C, 21°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam (Pazar) ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP 9°C, 22°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MARDİN 13°C, 20°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam (Pazar) ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SİİRT 14°C, 21°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam (Pazar) ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.