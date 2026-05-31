Meteoroloji’den çifte uyarı: Sağanak geliyor, sıcaklık yükseliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Trakya, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

SICAKLIK ARTACAK

Hava sıcaklıklarının özellikle iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkarak 2 ila 4 derece yükselmesi öngörülüyor. Ülkenin diğer bölgelerinde ise sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın yurt genelinde kuzeyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenirken, doğu bölgelerde güneyli yönlerden etkili olacağı tahmin ediliyor. Özellikle Doğu Anadolu'nun doğusunda rüzgarın saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli esmesi bekleniyor.

