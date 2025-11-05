Haberler Yaşam Haberleri Meteoroloji'den İstanbul için bir uyarı daha! Yeni rapor paylaşıldı: Şemsiyesiz dışarı çıkmayın...
Giriş Tarihi: 5.11.2025 19:22

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 Kasım tarihine ilişkin haritalı hava durumu raporunu paylaştı. Buna göre; İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Peki hangi illerde yağış bekleniyor? İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu raporuna göre; İstanbul'da yarın da yağışlı havanın etkili olacağı tahmin ediliyor.

MGM'den yapılan uyarıda, "Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, İç Ege, Göller yöresi, İç Anadolu'nun güneyi, Antalya'nın iç kesimleri, Muğla, Yozgat, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kuzey Ege kıyılarında pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor." ifadelerine yer verildi.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Yurdun doğu kesimlerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise genellikle güneyli, Ege ve Marmara'da kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İSTANBUL VE BİRÇOK İL İÇİN SAĞANAK UYARISI

Haritalı hava durumu raporunda; İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok il için sağanak uyarısı yapıldı.

Uyarı yapılan iller şu şekilde:

İstanbul, Yalova, Kocaeli, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Kütahya, Eskişehir, Denizli, Afyonkarahisar, Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

BURSA 10°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE 12°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 13°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 9°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı, kuzey kesimlerinin çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimeleri ile Muğla çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 7°C, 19°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 13°C, 22°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 14°C, 23°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA 9°C, 23°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, Göller yöresi ile Antalya'nın iç kesimlerinin gece saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 17°C, 32°C

Az bulutlu

ANTALYA 18°C, 28°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 15°C, 29°C

Az bulutlu

ISPARTA 9°C, 22°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı, kuzey kesimlerinin çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin güneyi ile Yozgat, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 8°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 7°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 10°C, 20°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR 6°C, 19°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

BOLU 4°C, 21°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 10°C, 19°C

Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu

SİNOP 14°C, 21°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 12°C, 18°C

Parçalı bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

AMASYA 7°C, 20°C

Parçalı bulutlu

RİZE 11°C, 19°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 14°C, 18°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 12°C, 18°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 1°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS -2°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 5°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 2°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 5°C, 24°C

Az bulutlu

GAZİANTEP 11°C, 25°C

Az bulutlu

MARDİN 13°C, 24°C

Az bulutlu

SİİRT 11°C, 24°C

Az bulutlu

