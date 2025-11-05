Meteoroloji’den İstanbul için bir uyarı daha! Yeni rapor paylaşıldı: Şemsiyesiz dışarı çıkmayın...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu raporuna göre; İstanbul'da yarın da yağışlı havanın etkili olacağı tahmin ediliyor.
MGM'den yapılan uyarıda, "Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, İç Ege, Göller yöresi, İç Anadolu'nun güneyi, Antalya'nın iç kesimleri, Muğla, Yozgat, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kuzey Ege kıyılarında pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor." ifadelerine yer verildi.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Yurdun doğu kesimlerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Rüzgarın ise genellikle güneyli, Ege ve Marmara'da kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İSTANBUL VE BİRÇOK İL İÇİN SAĞANAK UYARISI
Haritalı hava durumu raporunda; İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok il için sağanak uyarısı yapıldı.
Uyarı yapılan iller şu şekilde:
İstanbul, Yalova, Kocaeli, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Kütahya, Eskişehir, Denizli, Afyonkarahisar, Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
BURSA 10°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE 12°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 13°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 9°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı, kuzey kesimlerinin çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimeleri ile Muğla çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 7°C, 19°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 13°C, 22°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 14°C, 23°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA 9°C, 23°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, Göller yöresi ile Antalya'nın iç kesimlerinin gece saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 17°C, 32°C
Az bulutlu
ANTALYA 18°C, 28°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 15°C, 29°C
Az bulutlu
ISPARTA 9°C, 22°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı, kuzey kesimlerinin çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin güneyi ile Yozgat, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 8°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 7°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 10°C, 20°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
NEVŞEHİR 6°C, 19°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.
BOLU 4°C, 21°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 10°C, 19°C
Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu
SİNOP 14°C, 21°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 12°C, 18°C
Parçalı bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.
AMASYA 7°C, 20°C
Parçalı bulutlu
RİZE 11°C, 19°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 14°C, 18°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 12°C, 18°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 1°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -2°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 5°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 2°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 5°C, 24°C
Az bulutlu
GAZİANTEP 11°C, 25°C
Az bulutlu
MARDİN 13°C, 24°C
Az bulutlu
SİİRT 11°C, 24°C
Az bulutlu